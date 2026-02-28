Interconnexion Bancaire au Bénin : Ecobank et Celtiis Cash simplifient le quotidien des Citoyens

La transformation numérique au Bénin a enregistré ce 26 février 2026, une nouvelle avancée significative. Ecobank Bénin et Celtiis Cash ont officiellement lancé leur service Push & Pull, une solution d’interopérabilité conçue pour briser les barrières entre le système bancaire traditionnel et le mobile money.

Une Synergie Stratégique pour l’Inclusion Financière

L’ambition des deux partenaires est de faire de Celtiis Cash un acteur incontournable de la digitalisation au Bénin. Ce partenariat ne se limite pas à une simple collaboration technique ; il reflète une vision commune de modernisation de l’économie. Pour Amadou Racine DIOUF, Directeur Financier de Celtiis Bénin représentant son Directeur Général, l’enjeu est clair : « Nous supprimons ainsi les barrières entre le compte bancaire et le compte mobile money en connectant harmonieusement deux écosystèmes qui opéraient auparavant de manière indépendante. » Lazare NOULEKOU, Directeur Général d’Ecobank Bénin a, pour sa part, souligné l’impact social de cette innovation : « Ce partenariat avec Celtiis Cash illustre notre ambition de proposer des solutions financières intégrées, qui rapprochent les services bancaires des usages quotidiens des citoyens. »

À lire aussi Putsch manqué au Bénin : Pascal Tigri et 8 autres militaires recherchés par la police

Comment Fonctionne le Service Push & Pull ?

Le service a été pensé pour être accessible à tous, quel que soit l’équipement technologique et l’opérateur mobile de l’utilisateur. Il repose sur deux types de transactions instantanées : le Push qui permet de transférer de l’argent de son compte bancaire Ecobank vers son portefeuille Celtiis Cash, et le Pull qui permet de rapatrier des fonds de son portefeuille Celtiis Cash vers son compte Ecobank. Les clients peuvent effectuer ces opérations 24h/24 et 7j/7 via deux canaux principaux :

Publicité

La Super App waa ou l’application Ecobank pour les utilisateurs de smartphones,

ou l’application Ecobank pour les utilisateurs de smartphones, Le code USSD *889*8*1# pour ceux ne disposant pas de connexion internet.

Les Avantages et l’Intérêt pour les Utilisateurs

L’intérêt majeur de cette solution réside dans la fluidité et la sécurité.

Gain de temps : Plus besoin de se déplacer physiquement en agence ou dans un point de vente pour alimenter l’un ou l’autre de ses comptes.

Plus besoin de se déplacer physiquement en agence ou dans un point de vente pour alimenter l’un ou l’autre de ses comptes. Autonomie accrue : Qu’il s’agisse d’un commerçant gérant sa trésorerie, d’un salarié ou d’un étudiant, chacun dispose d’une liberté totale dans la gestion de ses ressources.

Qu’il s’agisse d’un commerçant gérant sa trésorerie, d’un salarié ou d’un étudiant, chacun dispose d’une liberté totale dans la gestion de ses ressources. Sécurité bancaire : Chaque transaction bénéficie des standards de sécurité les plus rigoureux, assurant une traçabilité complète des fonds.

Un Levier pour l’Économie Béninoise

En favorisant la réduction de la manipulation de cash et en encourageant une économie plus formelle, Ecobank et Celtiis participent activement au développement économique et social du pays. Au 31 janvier 2026, Ecobank comptait déjà plus de 935 000 abonnés prêts à bénéficier de cet écosystème intégré.

Ce lancement marque le début d’une nouvelle ère où la rapidité et l’interconnexion définissent désormais la compétitivité financière au bénéfice de tous les Béninois. (Suivre la chaîne de LA NOUVELLE TRIBUNE 🚨 sur WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)