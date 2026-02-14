iPhone Fold : format, date et prix, les rumeurs se multiplient

Depuis plusieurs mois, les informations se précisent autour d’un éventuel iPhone pliable conçu par Apple. Des analystes industriels et médias spécialisés évoquent un appareil attendu autour de 2026, probablement présenté lors du lancement annuel de la marque en Californie. Les détails techniques, encore non confirmés officiellement, concernent surtout le format, l’écran et les solutions mécaniques envisagées. L’enjeu central reste la capacité du fabricant à entrer durablement sur le marché des smartphones pliables déjà occupé par d’autres acteurs.

Les indications provenant de la chaîne d’approvisionnement et d’analystes technologiques convergent : Apple préparerait un modèle baptisé de manière informelle « iPhone Fold ». L’appareil adopterait un format dit « livre ». Fermé, il fonctionnerait comme un smartphone classique ; ouvert, il offrirait une surface proche d’une petite tablette. L’écran interne pourrait mesurer environ 7,6 à 7,8 pouces, tandis qu’un second écran externe d’environ 5,5 pouces servirait pour les usages rapides. Cette configuration rapprocherait le produit des modèles pliables déjà commercialisés par certains concurrents.

Les caractéristiques évoquées portent surtout sur la partie mécanique. La société travaillerait sur une charnière en alliage de titane et un verre flexible particulièrement fin afin de limiter la marque visible au centre de l’écran. Ce point est régulièrement cité par les observateurs du secteur, car la trace de pliure demeure un défaut récurrent des smartphones pliables actuels. Apple chercherait ainsi à réduire cet effet avant toute commercialisation. Des sources évoquent également l’intégration d’une caméra sous l’écran et le possible retour d’un système d’authentification par empreinte digitale Touch ID.

Publicité

Marché mondial des smartphones pliables : Apple face à Samsung et ses concurrents

Lorsque les premiers smartphones pliables ont été lancés à partir de 2019, plusieurs fabricants, notamment Samsung et Huawei, ont rapidement occupé ce segment encore expérimental. Les appareils restaient coûteux et fragiles, mais ils ont permis aux constructeurs d’améliorer progressivement les charnières et les écrans flexibles. Durant cette période, Apple a choisi de ne pas proposer de modèle équivalent, préférant poursuivre l’évolution classique de l’iPhone avec des améliorations d’appareil photo, d’autonomie et de performances.

Ce décalage a placé la marque américaine en retrait sur ce créneau précis, alors même que les ventes mondiales de smartphones premium restaient dominées par l’iPhone. Les pliables ont constitué une niche en croissance, surtout en Asie et en Amérique du Nord, sans bouleverser l’ensemble du marché. Les fabricants concurrents ont accumulé plusieurs générations d’expérience technique, notamment sur la résistance des écrans et la finesse des appareils. Les difficultés observées — écrans fragiles, plis visibles, épaisseur importante — expliquent en partie pourquoi Apple aurait attendu plusieurs années avant de s’y engager.

Date de sortie et prix de l’iPhone Fold : un smartphone premium attendu vers 2026

Selon les informations relayées par plusieurs médias spécialisés, la production industrielle pourrait débuter en vue d’une présentation autour de l’automne 2026, période habituelle d’annonce des nouveaux iPhone. Certaines estimations mentionnent toutefois un lancement pouvant glisser vers début 2027 si la mise au point technique l’exige. Apple n’a communiqué aucune confirmation officielle.

Le positionnement tarifaire serait élevé. Les projections d’analystes évoquent un prix d’environ 2000 dollars au minimum, soit nettement au-dessus des versions Pro actuelles. L’appareil serait donc destiné au segment le plus haut de gamme du marché. Ce choix serait la stratégie habituelle de la marque consistant à introduire de nouvelles technologies sur des produits premium avant une éventuelle diffusion plus large.

Au-delà de la forme, l’appareil représenterait un changement d’usage. Ouvert, il pourrait servir à la lecture, à la visioconférence ou au multitâche. Fermé, il conserverait les fonctions d’un smartphone traditionnel. L’intérêt dépendra en grande partie de la fiabilité de l’écran et de la finesse de l’appareil, deux aspects régulièrement mentionnés dans les informations issues de la chaîne de fabrication.

Pour l’instant, l’iPhone Fold reste un projet non confirmé. Toutefois, la multiplication d’indices techniques, de prévisions industrielles et d’analyses concordantes montre que le dossier progresse. Le marché attend désormais une prise de parole officielle d’Apple, seule capable de transformer ces informations en produit concret.