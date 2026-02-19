Iran : les USA pourraient frapper dès ce samedi selon CBS

Samedi, les États‑Unis pourraient frapper l’Iran, selon des sources citées par CBS News, qui affirment que le Pentagone a informé le président de sa capacité à agir immédiatement.

Le scénario du Pentagone

Selon CBS, des sources proches des discussions internes affirment que des hauts responsables de la sécurité nationale ont informé le président Donald Trump que les forces armées étaient prêtes à intervenir. L’armée américaine est « prête » à frapper l’Iran « dès samedi » rapporte la source. Le Pentagone n’a toutefois pas confirmé ces informations, précisant qu’il n’a « aucune donnée à fournir » à ce sujet. À ce stade, Trump n’a pas encore pris de décision. À Washington, les débats continuent, les responsables évaluant à la fois les risques d’escalade et les conséquences politiques et militaires d’une retenue. La situation reste donc fragile.

Des déploiements massifs se poursuivent sur le terrain. L’USS Abraham Lincoln, un porte-avions, a rejoint la région à la fin janvier 2026. À ses côtés opèrent neuf destroyers, trois frégates légères, des F-22 Raptor, des F-15 et F-16, ainsi que des avions ravitailleurs. Un second porte-avions, l’USS Gerald R. Ford, fait route vers le Moyen-Orient. Selon les sources, le Pentagone dispose actuellement de treize navires de guerre stationnés dans la zone.

Les mesures de précaution militaire s’intensifient. D’après CBS News, certains membres du personnel seront temporairement déplacés hors de la région au cours des trois prochains jours, principalement vers l’Europe ou les États-Unis. Une source indique que ce type de mouvement est une « pratique habituelle » avant une opération militaire éventuelle et ne signifie pas forcément qu’une action immédiate est prévue.

Diplomatie parallèle et risque d’implosion

Deux vecteurs d’action coexistent à Washington. La Maison Blanche affiche publiquement la diplomatie comme priorité. Mardi, la deuxième session de négociations sur le programme nucléaire iranien s’est tenue à Genève. Abbas Araghtchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré qu’une « nouvelle fenêtre d’opportunité s’est ouverte« . Du côté américain, le silence reste maître.

Cette coexistence masque une réalité : le déploiement militaire progresse pendant que les diplomates parlent. Les hauts responsables informent Trump que le Pentagone peut frapper quand il le décide. Les négociateurs tablent sur une issue diplomatique. Trump, lui, regarde les deux chemins. Samedi approche et la décision du président reste suspendue.