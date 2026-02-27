Iran : pourquoi la Chine demande désormais à ses ressortissants de quitter le pays

Les autorités chinoises ont appelé vendredi 27 février leurs ressortissants présents en Iran à quitter le territoire « dès que possible ». L’avis a été publié par le ministère chinois des affaires étrangères et relayé par l’ambassade de Chine à Téhéran, qui évoque une dégradation rapide de la situation sécuritaire.

Selon l’agence officielle Xinhua, Pékin recommande également d’éviter tout déplacement vers l’Iran et invite les entreprises chinoises implantées sur place à renforcer leurs mesures de protection. Aucune opération d’évacuation organisée n’a été annoncée à ce stade.

Une recommandation liée à la hausse du risque sécuritaire

Dans son message, l’ambassade de Chine en Iran indique que les tensions régionales ont accru les risques pour les ressortissants étrangers. Les citoyens chinois sont invités à organiser leur départ via les liaisons commerciales encore disponibles et à signaler leur situation aux services consulaires.

La Chine entretient des relations économiques étroites avec l’Iran, notamment dans les secteurs de l’énergie, de la construction et des infrastructures. Plusieurs entreprises chinoises participent à des projets liés au pétrole et au gaz, en vertu de l’accord de coopération stratégique signé entre les deux pays en 2021, d’une durée de 25 ans. Cet accord prévoit des investissements chinois dans les infrastructures iraniennes en échange d’un approvisionnement énergétique.

Un appel aussi direct à quitter un pays reste peu fréquent dans la communication diplomatique chinoise, habituellement formulée de manière plus prudente.

La présence militaire américaine en arrière-plan

L’avis intervient alors que les États-Unis maintiennent un dispositif naval important au Moyen-Orient. Le département américain de la Défense a confirmé le déploiement de bâtiments de l’US Navy dans le Golfe et en mer d’Arabie afin de protéger les intérêts américains et la navigation commerciale.

Ces forces comprennent des unités capables de conduire des frappes aériennes si nécessaire. Washington a indiqué qu’il répondrait à toute attaque visant ses troupes dans la région. De son côté, Téhéran rejette les accusations américaines concernant son implication dans des actions menées par des groupes armés alliés.

La montée des tensions a conduit plusieurs États à adapter leur présence diplomatique. Le Foreign Office britannique a réduit temporairement son personnel non essentiel à Téhéran, selon les autorités britanniques.

Ce que cela signifie pour les entreprises et les ressortissants

Pour les entreprises chinoises opérant en Iran, cette recommandation implique une réévaluation immédiate des conditions de sécurité et de la continuité des activités. Les services consulaires demandent aux ressortissants de maintenir un contact régulier avec l’ambassade, condition nécessaire en cas d’évolution rapide de la situation.

À ce stade, aucune fermeture d’espace aérien ni suspension officielle des vols internationaux vers l’Iran n’a été annoncée par les autorités iraniennes. Les départs restent donc possibles par les voies commerciales existantes, sous réserve de l’évolution des conditions de sécurité.