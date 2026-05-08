Iran: Pezeshkian fait taire les rumeurs sur le guide suprême Mojtaba Khamenei

Le jeudi 7 mai 2026, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré à la télévision d’État avoir pu échanger avec le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. Cette prise de parole intervient alors que le dirigeant religieux, nommé en mars dernier après la mort de son père Ali Khamenei suite aux frappes américano-israéliennes du 28 février, n’est plus apparu publiquement depuis plusieurs semaines.

D’après les autorités iraniennes, Mojtaba Khamenei aurait été blessé lors de ces mêmes frappes. Il aurait subi plusieurs opérations, notamment au niveau des jambes et des mains. Il souffrirait aussi de graves brûlures Pour certains, il n’est pas en capacité de diriger le pays. D’autres, comme le président Trump, ont même eu des doutes quant au fait qu’il soit toujours vivant.

Le président iranien affirme avoir rencontré l’Ayatollah Khamenei

Dans une vidéo partagée par les médias officiels du régime iranien, Massoud Pezeshkian a tenté de faire taire ces rumeurs. Il a notamment évoqué un échange marqué, selon lui, par la simplicité et l’approche du nouveau guide suprême. Aucune date précise n’a toutefois été communiquée concernant cette rencontre. Nul ne sait si celle-ci a d’ailleurs vraiment eu lieu.

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La nomination de Mojtaba Khamenei a été officialisée le 9 mars 2026 par l’Assemblée des experts, l’organe religieux chargé de désigner le guide suprême iranien. Âgé de 56 ans, il a succédé à son père Ali Khamenei. Celui-ci est décédé à 86 ans après plus de trente ans à la tête de la République islamique.

QU’en est-il de la situation réelle de Mojtaba Khamenei ?

Depuis son arrivée au pouvoir, le nouveau guide suprême s’est uniquement exprimé par communiqués officiels, sans apparition télévisée ni déplacement public. Une absence qui tranche avec la façon dont son père avait de gérer le pays. Celui-ci apparaissait très régulièrement dans les médias ou en public. Cette sortie du chef de l’État pourrait donc rassurer les sympathisants du régime même si, tant que Khamenei ne sera pas apparu publiquement, des doutes continueront d’être émis aussi bien en interne, qu’à l’international.