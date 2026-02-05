Iran : Trump met la pression sur Xi Jinping

Les tensions entre les USA et l’Iran demeurent particulièrement vives après plusieurs semaines de confrontations diplomatiques et militaires. Malgré l’annonce de pourparlers prévus vendredi à Oman, la situation reste très tendue, notamment avec la menace d’action militaire brandie par Donald Trump contre la République islamique.

Selon Euronews, le président américain a récemment eu un échange téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, au cours duquel la question iranienne a occupé une place centrale. Cette conversation intervient alors que Washington intensifie sa campagne pour isoler économiquement Téhéran et l’amener à faire des concessions majeures sur son programme nucléaire.

La Chine au cœur de la stratégie américaine contre l’Iran

Donald Trump cherche à couper les liens économiques vitaux qui maintiennent l’économie iranienne à flot. Pékin représente en effet le partenaire commercial le plus fiable de Téhéran, avec des échanges commerciaux atteignant 32 milliards de dollars en 2024, sur un total de 125 milliards de dollars de commerce international réalisé par l’Iran. Ces chiffres démontrent l’échec relatif des sanctions occidentales à paralyser complètement l’économie iranienne.

Face à cette réalité, l’administration Trump a annoncé le mois dernier une mesure radicale : l’imposition de droits de douane de 25 % à l’encontre de tout pays poursuivant ses activités commerciales avec l’Iran. Cette décision vise directement la Chine et constitue un levier de pression considérable dans les négociations entre les deux superpuissances.

Lors de leur conversation téléphonique, qualifiée d' »excellente, longue et approfondie » par Trump, le président américain a explicitement abordé la question iranienne avec Xi Jinping. L’objectif américain est clair : obtenir de Pékin qu’il réduise drastiquement, voire cesse totalement, ses relations commerciales avec Téhéran.

Négociations à Oman et pressions multiples sur Téhéran

Les responsables américains et iraniens ont confirmé leur intention de se rencontrer vendredi à Oman pour des négociations indirectes. Initialement programmées en Turquie, ces discussions ont été relocalisées dans le sultanat du Golfe à la demande de l’Iran. Cette rencontre pourrait représenter une opportunité de désescalade, bien que les positions des deux camps semblent encore très éloignées.

L’administration Trump revendique avoir « anéanti » le programme nucléaire iranien grâce aux frappes aériennes ciblées menées lors de la guerre de douze jours qu’Israël a déclenchée contre l’Iran en juin dernier. Washington exige désormais que Téhéran fasse des concessions importantes sur ce dossier sensible, une demande que la République islamique pourrait difficilement accepter sans contrepartie substantielle.

La discussion entre Trump et Xi Jinping a également porté sur d’autres sujets cruciaux pour les relations sino-américaines, notamment les questions commerciales, Taïwan et la visite prévue du président américain à Pékin en avril. Le communiqué chinois publié après cet échange a mentionné les principaux sommets que les deux pays accueilleront cette année, mais n’a pas évoqué la visite de Trump, ce qui pourrait indiquer des désaccords persistants.

Trump a souligné sur les réseaux sociaux que sa relation avec Xi Jinping restait « extrêmement bonne » et que les deux dirigeants étaient conscients de l’importance de la préserver. Cette déclaration suggère que malgré les différends sur l’Iran et d’autres dossiers, Washington et Pékin cherchent à maintenir un canal de dialogue ouvert.

La stratégie américaine repose donc sur une double approche : d’une part, exercer une pression économique maximale sur l’Iran en ciblant ses partenaires commerciaux, principalement la Chine ; d’autre part, maintenir des canaux diplomatiques ouverts tant avec Pékin qu’avec Téhéran. Cette tactique vise à forcer l’Iran à la table des négociations tout en évitant une escalade militaire incontrôlable dans une région déjà fragilisée par de multiples conflits.