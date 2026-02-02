JO 2028 : Usain Bolt envisage un come-back

Après avoir raccroché les pointes en 2017, Usain Bolt a brièvement tenté l’aventure du football professionnel avant d’y renoncer en 2019. Le sprinter jamaïcain s’est ensuite reconverti dans les affaires tout en restant ambassadeur de grandes marques sportives. Mais voilà qu’une nouvelle discipline olympique pourrait bien réveiller l’athlète qui sommeille encore en lui.

Le cricket aux JO 2028 relance l’ambition olympique d’Usain Bolt

L’annonce du retour du cricket au programme des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 a provoqué une onde de choc dans le monde du sport, particulièrement en Jamaïque où cette discipline reste extrêmement populaire. Et c’est précisément cette nouveauté qui a poussé Usain Bolt à évoquer publiquement un possible retour à la compétition, sept ans après avoir quitté les pistes d’athlétisme.

Comme l’a évoqué RMC Sport, au cours d’un déplacement au Qatar où il supervisait le marathon de Doha en tant qu’ambassadeur de son équipementier Puma, la légende du sprint a ouvert la porte à cette hypothèse surprenante. Interrogé sur une éventuelle participation aux JO 2028, le détenteur des records du monde du 100m (9 »58) et du 200m (19 »19) n’a pas écarté l’idée : « Je n’ai pas joué au cricket depuis longtemps, mais si on fait appel à moi, je serai prêt », a-t-il déclaré en riant.

Cette sortie, qui pourrait sembler anecdotique, revêt une dimension particulière quand on connaît la passion du Jamaïcain pour le cricket. Sport emblématique du Commonwealth, cette discipline sera l’une des cinq nouvelles épreuves des JO 2028, aux côtés du baseball, du squash, du flag football et du jeu de crosse. Si Usain Bolt venait à concrétiser ce projet, il aurait 42 ans lors des Jeux de Los Angeles, un âge certes avancé pour la compétition de haut niveau, mais pas nécessairement rédhibitoire dans une discipline où l’expérience et la technique comptent autant que les qualités athlétiques pures.

La question qui anime désormais les observateurs est de savoir si cette déclaration relève de la simple plaisanterie ou d’un véritable message adressé à la fédération jamaïcaine de cricket. Le fait que Bolt ait évoqué cette possibilité publiquement, même sur le ton de l’humour, laisse penser que l’idée a au moins effleuré son esprit. Pour un athlète qui a toujours aimé les défis et qui n’a jamais caché son attachement au cricket, l’opportunité de représenter à nouveau son pays aux Jeux olympiques pourrait s’avérer irrésistible.

La vie après la gloire olympique du sprinter jamaïcain

À 39 ans, Usain Bolt savoure sa retraite sportive tout en restant très actif. Dans un entretien accordé au site Esquire, le Jamaïcain confie se consacrer désormais à sa famille, ses amis et son travail, tout en s’investissant dans des actions caritatives. « Je prends du plaisir à voir grandir mes enfants et j’espère rester en bonne santé et heureux pendant de nombreuses années », explique celui qui est considéré comme l’un des plus grands athlètes de l’histoire du sport.

Cette déclaration laisse entrevoir un homme épanoui dans sa nouvelle vie, loin de la pression des compétitions internationales. Le sprinter jamaïcain voyage régulièrement pour honorer ses engagements d’ambassadeur et multiplie les apparitions dans des événements sportifs majeurs. Pourtant, l’idée d’un retour olympique, même dans une discipline différente de l’athlétisme, semble titiller l’esprit de celui qui a marqué l’histoire du sport.

Reste à savoir si cette ouverture au cricket se concrétisera ou s’il s’agit simplement d’une plaisanterie entre passionnés. La balle est désormais dans le camp de la fédération jamaïcaine de cricket. Une chose est sûre : à bientôt 40 ans, Usain Bolt n’a pas fini de faire parler de lui et continue de surprendre le monde du sport.