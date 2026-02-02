Kim Kardashian et Lewis Hamilton en couple ? La rumeur enfle

Les spéculations autour d’une possible idylle entre Kim Kardashian et Lewis Hamilton ont pris une nouvelle ampleur ce lundi 2 février. La star de téléréalité américaine et le septuple champion du monde de Formule 1 ont été photographiés ensemble à leur arrivée dans un hôtel parisien en début d’après-midi, après avoir voyagé en jet privé depuis le Royaume-Uni.

Un week-end en amoureux dans la campagne anglaise

Avant cette escapade parisienne, les deux célébrités auraient passé le week-end à l’Estelle Manor, un établissement prestigieux situé dans les Cotswolds. Selon les informations du tabloïd britannique The Sun, le pilote Ferrari et l’entrepreneuse auraient profité d’un massage en duo et d’un dîner aux chandelles dans ce domaine classé où les chambres peuvent atteindre 1 000 livres la nuit.

Une amitié de longue date qui prend un nouveau tournant

Les deux stars se côtoient depuis plus de dix ans dans les cercles huppés d’Hollywood et du sport automobile. Lewis Hamilton entretenait d’ailleurs des liens cordiaux avec Kanye West, l’ex-époux de Kim, et avait même passé les fêtes de Pâques avec la famille Kardashian par le passé. Leur rapprochement récent daterait de la soirée du Nouvel An organisée par l’actrice Kate Hudson à Aspen, dans le Colorado. Ni l’entourage de la mère de quatre enfants ni celui du pilote britannique n’ont pour l’heure commenté ces rumeurs.