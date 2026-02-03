L'Afrique du Sud précise les raisons de l’expulsion du plus haut diplomate israélien

La décision de Pretoria de déclarer persona non grata le diplomate israélien Ariel Seidman, alors chargé d’affaires d’Israël, a marqué une nouvelle étape dans des relations déjà dégradées entre l’Afrique du Sud et Israël. L’ultimatum de 72 heures adressé au représentant israélien pour quitter le territoire sud-africain a été suivi d’un communiqué officiel détaillant les motifs de cette mesure. C’est précisément sur ces explications, rendues publiques par le gouvernement, que se concentre cet article.

Des manquements diplomatiques jugés répétés et graves

Selon le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, le DIRCO, la décision n’a pas été prise de manière impulsive. Les autorités indiquent avoir tenté, sans succès, d’engager un dialogue avec les responsables israéliens afin de résoudre plusieurs différends. Ces démarches n’ayant pas abouti, Pretoria a estimé que certains comportements du représentant israélien outrepassaient les usages diplomatiques admis.

Parmi les griefs mis en avant figurent des prises de position publiques attribuées à l’ambassade d’Israël, diffusées notamment sur les réseaux sociaux. Le gouvernement sud-africain considère que ces messages visaient directement le chef de l’État, Cyril Ramaphosa, et qu’ils revêtaient un caractère offensant incompatible avec les relations entre États. Pour Pretoria, ce type de communication a contribué à détériorer davantage un climat déjà tendu et a été perçu comme un manque de respect envers les institutions sud-africaines.

Au-delà de la forme, le fond des reproches porte sur le respect des règles qui encadrent l’activité diplomatique. Le DIRCO évoque une série de violations des normes et pratiques en vigueur, qu’il juge suffisamment sérieuses pour justifier une réaction ferme. Ces manquements sont présentés comme récurrents, ce qui a renforcé la conviction des autorités qu’une simple mise au point ne suffirait plus.

Souveraineté sud-africaine et rupture de confiance avec Israël

Un autre élément central des explications fournies par Pretoria concerne la question de la souveraineté nationale. Le gouvernement affirme que certaines initiatives attribuées à la représentation israélienne ont été menées sans information préalable des autorités compétentes. En particulier, le ministère fait état d’un défaut délibéré de notification concernant des visites présumées de hauts responsables israéliens sur le sol sud-africain.

Pour l’exécutif, ce type d’omission ne relève pas d’un simple oubli administratif. Il s’agit, selon lui, d’un manquement au protocole qui encadre les relations entre États et leurs représentants officiels. Le fait de ne pas informer le DIRCO de telles visites est interprété comme une atteinte directe à la capacité de l’Afrique du Sud à exercer pleinement son autorité sur son territoire.

Cette accumulation de différends a conduit à une rupture de confiance entre Pretoria et la mission diplomatique israélienne. Le gouvernement sud-africain soutient que, face à l’absence de coopération jugée satisfaisante et au maintien de comportements considérés comme problématiques, la déclaration persona non grata est apparue comme la seule option restante pour faire respecter les règles qu’il estime fondamentales.

Dans son argumentaire, Pretoria insiste sur le caractère institutionnel de la décision. Il ne s’agit pas, selon les autorités, d’une mesure dirigée contre un individu à titre personnel, mais d’une réponse à des actes précis imputés à une représentation officielle. En ce sens, le gouvernement affirme agir dans le cadre du droit diplomatique international, qui autorise un État à retirer son agrément à un représentant étranger lorsque les règles sont jugées bafouées.

Une décision assumée et présentée comme souveraine

En détaillant publiquement les raisons de l’expulsion, l’Afrique du Sud cherche aussi à clarifier sa position auprès de l’opinion nationale et internationale. Les autorités soulignent que la mesure vise à défendre la dignité de l’État et le respect de ses institutions. Le message adressé est celui d’une ligne de conduite fondée sur des principes, et non sur des considérations ponctuelles.

Le gouvernement sud-africain rappelle enfin que la porte du dialogue n’est pas fermée par principe, mais que celui-ci doit reposer sur des bases qu’il juge respectueuses et transparentes. En attendant, la décision d’expulser le diplomate israélien est présentée comme un acte assumé, destiné à rappeler les limites que Pretoria entend voir respectées dans ses relations avec les missions étrangères.