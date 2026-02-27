Leadership féminin : Le Bénin lance le PAVCRFID pour briser le plafond de verre

La salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin) a vibré au rythme de l’excellence féminine mardi dernier. Sous l’égide de Véronique Tognifodé, ministre des Affaires Sociales, le Projet d’Appui à la Valorisation des Compétences Féminines (PAVCRFID) a été dévoilé, marquant un tournant décisif pour la gouvernance inclusive au Bénin.

Au cœur de cette initiative se trouve la modernisation du compendium des compétences féminines. L’objectif est d’offrir un outil transparent et structurant pour identifier, positionner et promouvoir les femmes leaders dans les instances de décision et les circuits économiques.

Le projet ne se contente pas de recenser les talents ; il renforce les mécanismes de visibilité des femmes, s’alignant sur la vision du Président Patrice Talon qui prône le mérite comme unique boussole de l’ascension sociale.

Présent à la cérémonie, Titus Osundina, représentant résident du PNUD, a salué la volonté politique constante du gouvernement béninois. Pour lui, la pleine participation des femmes n’est pas qu’une question de justice, c’est un « impératif de développement durable ». Le PNUD a réitéré son engagement indéfectible à accompagner cette dynamique.

Dans un discours empreint de détermination, Véronique Tognifodé a invité le secteur privé, les institutions publiques et les partenaires techniques à s’approprier massivement cette plateforme. « Faire de la compétence le critère fondamental d’accès aux responsabilités est notre priorité », a-t-elle martelé.

L’adhésion massive constatée lors de cette présentation augure d’une ère nouvelle où le leadership féminin ne sera plus une exception, mais la norme dans le paysage administratif et économique du Bénin.