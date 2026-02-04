Législatives au Bénin : L’élection de Sodjinou contestée devant la Cour Constitutionnelle

La Cour constitutionnelle examine, ce jeudi 5 février 2026, une série de contentieux liés aux élections législatives du 11 janvier. Réunis en audience plénière dans la salle Mgr Isidore de Souza, les conseillers abordent quatre dossiers portant à la fois sur la validité de certaines élections et sur les règles de répartition des sièges.

Le premier recours a été introduit par Ousman Gomé GOME. Il vise la Commission électorale nationale autonome (CENA) ainsi que Michel SODJINOU, proclamé élu dans la 19ᵉ circonscription électorale. Le requérant demande l’annulation de ce résultat, estimant que le scrutin aurait connu des irrégularités.

Dans le deuxième dossier, Olorounto Samuel CHAINOU, représenté par Me Générick AHOUANGONOU, conteste l’élection d’Adjibadé Moukaram KOUSSONDA dans la 22ᵉ circonscription électorale. Là encore, la requête tend vers l’invalidation du mandat du député concerné.

Les deux autres recours ne ciblent pas des élus en particulier, mais le mécanisme de répartition des sièges. Ludovic ASSOGBA a saisi la haute juridiction pour solliciter une révision du cadre appliqué par la CENA dans l’attribution des sièges aux formations politiques en lice. De son côté, Emmanuel DEAWADO met en cause la méthode de calcul utilisée pour cette distribution et demande un ajustement qu’il juge conforme aux textes en vigueur.