L'Iran qualifie de «mensonge» les propos de Trump sur ses missiles balistiques

Le 24 février, le président Trump tenait son discours annuel, face au Congrès américain. Pour l’occasion, le chef de l’État a évoqué de nombreux sujets, à commencer par l’Iran, avec qui Washington est en froid. En effet, depuis quelques semaines, la Maison-Blanche accentue la pression sur Téhéran pour qu’un accord sur le nucléaire soit rapidement trouvé.

Lors de cette prise de parole, Donald Trump a accentué le fait que l’Iran soit en train de développer des missiles capables de frapper le sol américain. Selon lui, cela représente une réelle menace pour le pays. Il a expliqué que si l’option militaire était une éventualité, pour empêcher Téhéran d’atteindre cet objectif, il a assuré privilégier la diplomatie.

L’Iran développerait des missiles pouvant toucher les États-Unis

Cette sortie intervient alors que, d’ici quelques jours, s’ouvre une nouvelle session de pourparlers entre Washington et Téhéran à Genève en Suisse. Problème, selon l’Iran, la sortie du président Trump et les accusations associées à Téhéran qu’il a pu formuler lors de sa prise de parole face au Congrès, sont tout simplement mensongères.

Plus précisément, l’un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères a qualifié les déclarations de « gros mensonges » sur son réseau social officiel. Il a ensuite expliqué, comme les soupçons en lien avec le programme nucléaire, les craintes sont tout simplement infondées.

Téhéran balaie ces accusations d’un revers de la main

Malgré tout, l’optimisme est de mise. Il y a quelques heures, Téhéran a effectivement affirmé qu’un accord entre les deux pays était « à portée de main ». S’il reste encore des détails à régler, les prochaines semaines pourraient s’avérer être décisives et surtout, permettre d’éviter qu’un conflit d’ampleur générale n’ait lieu dans cette région du monde. En ce sens, de nombreux appels sont formulés de part et d’autres dans le monde, pour que la diplomatie prime, notamment côté européen, russe ou chinois.