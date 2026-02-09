L'Ukraine est «l'ennemie de la Hongrie» selon Orban

Les relations entre la Hongrie et l’Ukraine n’ont cessé de se dégrader ces dernières années, surtout après le déclenchement du conflit russo-ukrainien. Viktor Orban s’est régulièrement positionné comme le principal obstacle aux ambitions européennes de l’Ukraine, multipliant les menaces de veto contre son adhésion à l’Union européenne. Le Premier ministre hongrois a également entretenu des liens étroits avec Moscou, créant des tensions persistantes avec les autorités ukrainiennes et plusieurs capitales européennes.

Lors d’un discours prononcé ce 7 février, Viktor Orbán a qualifié l’Ukraine d’«ennemie» de la Hongrie. Comme l’a rapportée Blick, cette sortie spectaculaire fait suite aux demandes ukrainiennes auprès de l’Union européenne pour mettre fin aux importations d’énergie russe à bas prix. Le dirigeant hongrois a été catégorique : toute personne réclamant l’arrêt de ces approvisionnements constitue un adversaire pour son pays. Il a justifié cette position par les conséquences économiques que subirait la Hongrie en cas d’interruption de ses achats énergétiques auprès de la Russie.

Viktor Orban rejette toute adhésion ukrainienne à l’Union européenne

Le Premier ministre hongrois a réaffirmé son opposition frontale aux aspirations européennes de l’Ukraine. Selon lui, Kiev ne devrait «jamais obtenir l’adhésion à l’UE». Orban a également appelé ses compatriotes à refuser toute forme de collaboration avec les ukrainiens, qu’elle soit militaire ou économique, accusant Kiev de vouloir entraîner la Hongrie dans le conflit armé.

Ces propos interviennent alors que le Conseil de l’Union européenne vient d’approuver l’interdiction progressive des achats de gaz russe, avec une échéance fixée à 2027. La Hongrie et la Slovaquie, deux pays fortement dépendants de ces approvisionnements et entretenant des relations privilégiées avec Moscou, ont contesté cette décision devant la Cour de justice de l’Union européenne.

La Hongrie s’oppose aux efforts européens de réduction énergétique russe

La dépendance hongroise au gaz russe constitue un élément central de la stratégie politique d’Orban. Depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie, la Hongrie a maintenu et même renforcé ses liens énergétiques avec Moscou. Cette orientation stratégique explique en partie la posture contre l’Ukraine.

Pendant ce temps, le conflit en Ukraine continue de s’enliser avec son lot de dégâts matériels et de coûts humains. Des négociations de paix sont actuellement menées avec la médiation de Donald Trump, bien que leurs perspectives de succès demeurent incertaines. La position hostile de la Hongrie complique davantage les efforts diplomatiques visant à trouver une issue au conflit et à stabiliser la situation régionale.

Les déclarations d’Orbán marquent un durcissement du discours hongrois envers l’Ukraine. En désignant ouvertement Kiev comme un ennemi, le Premier ministre hongrois franchit une ligne rarement traversée entre pays européens, même dans les périodes de tensions diplomatiques les plus vives. Cette escalade verbale pourrait avoir des répercussions durables sur les relations entre les deux nations.