Mali : la Côte d'Ivoire libère l'ex-député Mamadou Hawa Gassama

Mamadou Hawa Gassama, ancien député malien et membre du Conseil national de transition, a retrouvé sa liberté après plusieurs mois d’emprisonnement en Côte d’Ivoire. Cette libération survient deux semaines seulement après que la justice ivoirienne l’a condamné à trois ans de prison ferme pour des propos tenus en 2022 contre le président Alassane Ouattara. Gassama avait alors décrit le chef d’État ivoirien comme un « ennemi du Mali », des paroles qui avaient déclenché des poursuites judiciaires lors de son arrestation à l’aéroport d’Abidjan en juillet 2025.

Un prisonnier politique au cœur des tensions régionales

L’annonce de la libération provient de l’avocat de l’homme politique, Me Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice malien, qui a partagé l’information publiquement sur les réseaux sociaux ce mardi 10 février sans révéler les détails du mécanisme juridique ayant permis cette remise en liberté. La fin de la détention survient à un moment où les relations entre les deux capitales demeurent marquées par les tensions diplomatiques.

L’emprisonnement du notable avait suscité une attention particulière dans les cercles politiques et judiciaires des deux nations. Au-delà de la condamnation pour offense au chef de l’État, Gassama avait également été reconnu coupable d’outrage pour des contenus diffusés en ligne et s’était vu interdire le territoire ivoirien pour une durée de trois ans.

Les ressorts juridiques d’une libération énigmatique

Mamadou Hawa Gassama est une personnalité politique malienne bien connue pour son engagement public : il a été député de longue date dans la région de Yélimané, dans l’ouest du Mali, avant d’être intégré au Conseil national de transition (CNT), l’organe législatif mis en place après les coups d’État militaires qui ont bouleversé le paysage politique malien. Membre actif de ce parlement de transition, Gassama s’est fait remarquer par son franc‑parler et ses prises de position. L’absence de précision sur les modalités formelles de cette libération alimente le mystère entourant cet aboutissement inattendu.