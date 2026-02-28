Mali : le musicien Boncana Maïga est décédé

Le monde de la musique africaine est en deuil. Le musicien, arrangeur et producteur malien Boncana Maïga est décédé ce samedi 28 février 2026 à Bamako dans sa 77è année, selon des informations concordantes diffusées dans la matinée de ce samedi. Figure majeure de la scène musicale africaine, il laisse derrière lui un héritage riche, marqué par son engagement dans la promotion des sonorités du continent.

Une disparition qui touche la scène musicale africaine

Selon les premières informations disponibles, Boncana Maïga est décédé dans une clinique de la capitale malienne. Les circonstances précises de sa disparition n’ont pas encore été officiellement détaillées au moment de la publication. L’annonce de sa mort a rapidement suscité des réactions dans le milieu culturel, où il était considéré comme l’un des artisans majeurs de la valorisation des musiques africaines à l’international.

Un acteur clé de la musique africaine moderne

Originaire de Gao, au Mali, Boncana Maïga s’est imposé au fil des décennies comme un musicien complet, à la fois compositeur, arrangeur et directeur artistique. Il a marqué l’histoire musicale par sa capacité à fusionner les influences africaines et afro-cubaines. Il est notamment connu pour avoir dirigé le groupe Las Maravillas du Mali, une formation emblématique qui a contribué à faire rayonner la musique malienne au-delà des frontières du continent. Boncana Maïga a été l’un des piliers d’Africando, un collectif panafricain qui a popularisé la salsa africaine et réuni plusieurs artistes du continent, dont le regretté Gnonnas Pedro.

Un parcours entre création et transmission

Au cours de sa carrière, l’artiste a collaboré avec de nombreux musiciens africains et internationaux. Il a également occupé des fonctions importantes, notamment à la tête d’orchestres institutionnels, contribuant à la structuration de la scène musicale dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Reconnu pour son talent d’arrangeur, il a reçu plusieurs distinctions, dont un Kora Award, récompensant son apport à la musique africaine.

Un héritage durable

Au-delà de ses compositions, Boncana Maïga laisse l’image d’un artiste engagé, attaché à la promotion de la culture africaine et à la transmission de son savoir aux jeunes générations. Sa disparition intervient à un moment où son influence continue d’être perceptible dans de nombreux courants musicaux contemporains.