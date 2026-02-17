Mali : Les FAMa neutralisent des groupes terroristes à Douentza et Sikasso

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont franchi une nouvelle étape dans leur stratégie de sécurisation du territoire. Entre dimanche et lundi, des opérations majeures menées dans le Centre et le Sud du pays ont permis de démanteler plusieurs foyers terroristes. Ces succès opérationnels témoignent d’une réactivité accrue des unités au sol, désormais appuyées par une puissance de feu technologique sans précédent.

Une efficacité chirurgicale de Douentza à Sikasso

Dans la zone de Douentza, au cœur du Mali, l’état-major général a confirmé l’élimination d’une dizaine de combattants lors d’une opération d’envergure. Le groupe visé tentait d’établir une base logistique à proximité de la ville. Grâce à une combinaison efficace de troupes aéroportées et de drones de surveillance, les FAMa ont pu frapper avec précision, détruisant une quantité importante de matériel militaire. L’opération a été menée contre un groupe de combattants qui tentaient de s’implanter, précise le communiqué officiel.

Parallèlement, dans le sud du pays, la ville de Sikasso a été le théâtre d’une tentative d’incursion terroriste dans la nuit de dimanche à lundi. La riposte des forces gouvernementales a été immédiate et vigoureuse. Les assaillants, pris de court par la densité du dispositif sécuritaire, ont été contraints à la retraite après avoir subi des pertes significatives. Les autorités assurent que la situation dans la ville est actuellement sous le contrôle total des autorités, illustrant la capacité des FAMa à verrouiller le territoire, même dans les zones traditionnellement plus stables.

L’impact décisif des nouveaux équipements de pointe

Cette dynamique de victoire ne doit rien au hasard. Elle s’appuie sur une politique volontariste de réarmement massif initiée par le Général d’armée Assimi Goïta. Le pays a récemment réceptionné des équipements de dernière génération qui transforment radicalement le visage du conflit. Ces acquisitions massives renforcent la posture de souveraineté nationale face aux menaces asymétriques.

L’arrivée récente de plus d’une centaine de véhicules blindés tactiques, notamment les modèles VN-22 en provenance de Chine et des BRDM-2 modernisés par la Russie, offre aux troupes une protection et une mobilité accrues sur les terrains difficiles. Mais c’est surtout dans les airs que le basculement est le plus net : l’intégration de drones de combat de haute technologie, comme les Bayraktar TB2 et les nouveaux drones Akinci de Turquie, permet désormais une surveillance permanente et des frappes chirurgicales en temps réel. Ce matériel de pointe place aujourd’hui l’armée malienne dans une posture de supériorité opérationnelle renforcée.