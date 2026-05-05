Le Burkina Faso bannit TV5 Monde après sa couverture des attaques au Mali

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) du Burkina Faso a prononcé, le 5 mai 2026, l’interdiction définitive de diffusion de TV5 Monde sur le territoire burkinabè. La décision, portant le numéro 2026-018/CSC, vise la chaîne internationale francophone pour « désinformation » et « apologie du terrorisme » dans son traitement de l’actualité sécuritaire régionale.

Le régulateur burkinabè reproche à TV5 Monde sa couverture des attaques coordonnées du 25 avril 2026 au Mali, au cours desquelles le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et le Front de libération de l’Azawad (FLA) ont frappé simultanément plusieurs villes maliennes, dont Bamako et Kati. Dans son communiqué, le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, indique que « les fautes commises ont été relevées dans plusieurs éditions du journal télévisé, d’avril à mai 2026 ». Les jours suivant ces attaques, des incursions jihadistes ont également été signalées au Centre-est et à l’Est du Burkina Faso, les 29 et 30 avril.

Une chaîne déjà sanctionnée au Sahel

Le CSC avait déjà suspendu temporairement TV5 Monde à deux reprises en 2024, les 27 avril et 18 juin, pour des motifs comparables. Au Mali, la chaîne avait été suspendue en mai 2025 après un reportage sur des manifestations à Bamako jugé partial par les autorités de transition. TV5 Monde rejoint une série de médias français sanctionnés au Sahel ces dernières années : RFI et France 24 ont été suspendus au Niger en août 2023 ; France 24 avait été bannie du Burkina Faso en mars de la même année après une interview du chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique.

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Une décision sans durée annoncée

Contrairement aux suspensions de 2024, qui étaient temporaires, la décision du 5 mai ne fixe aucune échéance de levée. Le CSC appelle l’ensemble des médias nationaux et internationaux au « strict respect des règles d’éthique et de déontologie », sans préciser les conditions d’une éventuelle levée de l’interdiction. TV5 Monde n’avait pas rendu publique de réaction officielle à cette interdiction au moment de la publication de cet article.