Maroc : comment un YouTubeur algérien a été arrêté à Marrakech

Un ressortissant algérien actif sur les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu a été interpellé mercredi soir à Marrakech par les services de police, à la suite d’une tentative présumée de corruption lors d’un contrôle routier dans le quartier de Guéliz.

L’individu circulait à moto de forte cylindrée lorsque des agents de la sûreté nationale l’ont immobilisé pour procéder à la vérification de son véhicule. Il aurait alors proposé 100 dirhams à l’un des fonctionnaires, ce qui a provoqué son arrestation immédiate et l’ouverture d’une procédure judiciaire.

Une mise en scène possible pour du contenu numérique

Les investigations préliminaires auraient révélé que le suspect envisageait d’enregistrer la scène à des fins de diffusion sur ses plateformes. Cette hypothèse, qui reste à confirmer formellement par le parquet, orienterait l’affaire vers un acte délibéré plutôt que vers une impulsion spontanée. Au Maroc comme dans la plupart des pays, la tentative de corruption d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions est réprimée par la loi. Le corrupteur actif encourt des sanctions tout comme le fonctionnaire corrompu.

Placement en garde à vue et comparution attendue

Le suspect a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, dans l’attente des investigations destinées à établir précisément les circonstances des faits. Sa comparution devant le tribunal était prévue le lendemain, jeudi. L’issue de la procédure dépendra notamment des conclusions de l’enquête en cours sur l’éventuelle préméditation de l’acte.