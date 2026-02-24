Mbappé crée de l'engouement en passant son permis de conduire en Espagne

Des maillots déposés à l’accueil, des appels incessants, un standard saturé. La venue de Kylian Mbappé dans une auto-école de banlieue madrilène a transformé une rue ordinaire d’Alcorcon en point de pèlerinage improvisé. À 27 ans, le capitaine des Bleus apprend enfin à conduire.



Appels, mails, l‘Autoescuela Lara, la petite auto-école de quartier située au niveau de la Rue Oslo, Alcorcon à Madrid, habituée à former des conducteurs lambda, reçoit désormais des sollicitations quotidiennes depuis que la présence du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France y a filtré sur les réseaux sociaux. Certains fans ont même déposé des maillots floqués à son nom à l’accueil, espérant une signature lors d’un prochain passage. L’auto-école a accueilli par le passé des joueurs de l’Atlético de Madrid. Rien de comparable à ce que déclenche l’attaquant du Real Madrid.

Une star sans permis, dépendante de chauffeurs privés

Pendant des années, Mbappé a confié ses déplacements personnels à des chauffeurs. Faute de permis, impossible de faire autrement. À son arrivée au Real Madrid, le club lui remet pourtant, comme à tous ses coéquipiers, les clés d’une BMW i7 xDrive60 — un modèle de référence, fourni dans le cadre d’un partenariat noué avec le constructeur allemand depuis 2021. Le bolide attend toujours dans un garage. C’est cette situation, aussi inconfortable que symboliquement étrange pour l’une des personnalités sportives les plus médiatisées du monde, qui l’a conduit à franchir le pas.

Un moniteur supporter de l’Atlético pour former la star merengue

Le choix de l’établissement détonne. Plutôt qu’une structure discrète et sécurisée, Mbappé opte pour une auto-école de quartier, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Madrid. Comble du symbole : le moniteur chargé de sa formation serait supporter de l’Atlético de Madrid, rival historique du Real. Aucun dispositif particulier de sécurité ne semblait avoir été mis en place lors de sa venue. Les médias espagnols ont les premiers révélé l’information. Depuis, l’Autoescuela Lara n’a pas communiqué officiellement sur le sujet. Si le calendrier de formation suit son cours normal, Mbappé pourrait se présenter à l’examen pratique dans les prochaines semaines — et peut-être, enfin, prendre le volant de sa BMW.