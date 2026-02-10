Minerais africains : la bataille entre les USA et la Chine est lancée

Aux États-Unis, de nombreux sujets politiques et économiques sont au coeur des priorités. L’armement et la sécurité en sont deux des principaux. Mais les USA souhaitent aussi s’assurer d’un accès aux ressources importantes, comme le pétrole ou les minerais stratégiques.

L’objectif ? Empêcher la Chine d’avoir la main et le quasi-monopole sur l’ensemble des ressources que sont le cuivre, le cobalt et les autres terres rares. En ce sens, Washington semble vouloir se rapprocher du continent africain. En effet, la région en regorge, avec certains pays comme la Zambie ou la RDC qui en sont bien pourvus.

Les USA passent des accords avec certains pays africains

Ces minerais et terres rares sont importants dans le sens ou ils occupent une place centrale dans plusieurs industrie, dont l’énergie, les technologies ou la défense. Pour parvenir à s’assurer un approvisionnement, les américains signent ainsi des contrats de partenariats avec certains états. C’est le cas avec la Zambie, la Guinée et la République démocratique du Congo.

Publicité

Une partie de la valeur produite sur le continent africain sera ainsi captée par les chaînes d’approvisionnement américaines, qui viendront directement se “servir” dans les quantités initialement dédiées au marché occidental ou asiatique. Les premiers résultats sont assez parlants et démontrent une efficacité réelle de la stratégie mise en place.

Les efforts américains commencent à payer

En effet, Gécamines, en RDC, prévoit d’expédier environ 100 000 tonnes de cuivre issues du site de Tenke Fungurume vers des acheteurs américains. Le pays devrait également être l’un des principaux fourniusseurs américains en zinc, en germanium et en gallium. Il faudra toutefois beaucoup plus pour espérer faire peur à la Chine qui continue d’occuper (et assez largement) une place dominante dans le marché des terres rares. Le pays s’est imposé à la source et contrôle désormais une grande partie des gisements de cuivre et de cobalt, notamment en RDC.