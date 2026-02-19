Mort de Quentin Deranque : Macron répond sèchement à Giorgia Meloni

La tension monte entre Paris et Rome après des prises de position sur le drame survenu à Lyon. Emmanuel Macron réagit aux déclarations de Giorgia Meloni sur la mort de Quentin Deranque et adresse un message ferme aux responsables étrangers intervenant dans le débat français.

La riposte d’Emmanuel Macron ne s’est pas fait attendre. Interpellé sur les réactions étrangères après la mort de Quentin Deranque, le chef de l’État a choisi des mots tranchants. « Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés », a-t-il déclaré, visant les responsables politiques intervenant dans le débat français.

Sans citer directement Giorgia Meloni dans un premier temps, le message s’adresse clairement à la dirigeante italienne. Quelques heures plus tôt, elle avait évoqué un « climat de haine idéologique » en France et appelé à « ne pas sous-estimer la violence politique », une prise de position qui a suscité des crispations à Paris.

Une tension politique qui dépasse les frontières

La séquence a rapidement pris une dimension diplomatique. En réagissant publiquement, Emmanuel Macron cherche à fixer une ligne : pas d’ingérence sur une affaire nationale en cours. « Certains veulent qu’on ne s’occupe pas de leurs affaires, mais se permettent d’intervenir chez nous », a-t-il poursuivi. Une critique directe des prises de parole étrangères, dans un climat déjà tendu autour du dossier.

Côté italien, aucune réponse officielle détaillée n’a encore été formulée. Des échanges entre diplomaties pourraient toutefois intervenir si la tension persiste.

Un drame au retentissement national

Au départ, une agression violente à Lyon. Quentin Deranque, 23 ans, militant nationaliste, a été mortellement blessé lors d’affrontements entre groupes opposés. Transporté à l’hôpital, il succombe quelques jours plus tard.

L’affaire déclenche aussitôt une vague de réactions. À droite, certains dénoncent une violence politique ciblée. À gauche, des appels à la prudence se multiplient pour éviter toute instrumentalisation. Le Président Macron n’avait pas tardé à prendre la parole. « Il est essentiel que les auteurs de cet acte ignominieux soient poursuivis, traduits en justice et condamnés. La haine qui tue n’a pas sa place parmi nous. J’appelle au calme, à la retenue et au respect. », avait écrit le Président Macron la semaine dernière.

Les autorités judiciaires poursuivent leurs investigations. Plusieurs interpellations ont eu lieu, et le parquet devrait préciser les suites de la procédure dans les prochains jours.