Mort de Rondale Moore à 25 ans : le joueur des Vikings retrouvé sans vie à New Albany, enquête ouverte

Le corps de Rondale Moore a été découvert samedi soir dans un garage de New Albany, Indiana. Le receveur de passes des Minnesota Vikings, 25 ans, souffrait depuis deux ans de blessures répétées au genou qui avaient mis sa carrière en suspens — une trajectoire brutalement interrompue dont les circonstances exactes restent à établir.

Samedi 21 février, la police de New Albany reçoit un appel. Au 1600 block d’Elkin Avenue, dans cette ville de l’Indiana où Moore avait grandi, le joueur gît sans vie dans le garage d’une propriété. Le chef de la police, Todd Bailey, confirme peu après qu’il s’agirait d’une blessure par balle auto-infligée. Une autopsie, programmée dimanche, doit établir la cause officielle du décès. La NFL publie un communiqué dans la foulée. Sobre, officiel.

Une carrière stoppée deux saisons de suite

Drafté en 2021 par les Arizona Cardinals au 49e rang, Moore s’était imposé comme l’un des receveurs les plus explosifs de sa génération. Trois saisons à Arizona, 135 réceptions, 1 201 yards, trois touchdowns — des chiffres solides pour un joueur que beaucoup voyaient progresser. La suite tourne au cauchemar.

En 2024, une luxation du genou droit lors du camp d’entraînement des Atlanta Falcons le prive de toute la saison. Il signe alors avec les Vikings au printemps 2025, avec l’espoir d’un retour sur les terrains. Dès le premier match de pré-saison, le 9 août 2025, un plaquage sur retour de botté lui arrache le genou gauche. Moore ne jouera pas un seul match officiel avec Minnesota. Placé en réserve blessés, il passe l’intégralité de la saison 2025 loin des terrains.

Les hommages affluent, l’enquête suit son cours

« Trop tôt. Trop talentueux. Il avait encore tant à offrir », écrit l’ancien coéquipier J.J. Watt sur les réseaux sociaux (traduit par la rédaction). Le dirigeant des Vikings Kevin O’Connell évoque un joueur « humble, discret, fier de ses racines indianaises ». Jeff Brohm, qui avait dirigé Moore à l’université de Purdue, le décrit comme « un compétiteur que rien ne pouvait faire reculer ».

La franchise annonce la mise en place de cellules de soutien psychologique pour joueurs et staff. Le coroner du comté de Floyd a ouvert une enquête. Les conclusions de l’autopsie sont attendues dans les prochains jours.