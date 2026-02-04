Ngolo Kanté : quand Recep Tayyip Erdogan joue à l'agent de footballeur

Alors que beaucoup pensaient que non, N’Golo Kanté ne reviendrait pas en Europe lors de ce mercato hivernal, l’international français a finalement reçu le feu vert de la FIFA. Le joueur de 34 ans quitte officiellement Al-Ittihad pour rejoindre le club turc de Fenerbahçe. Un transfert alimenté par la volonté du joueur de participer à la prochaine Coupe du Monde.

Ce transfert a bien failli ne jamais voir le jouer. À vrai dire, Fenerbahçe avait même communiqué sur un échec évoquant un retard dans le traitement du dossier, alors que le marché saoudien était sur le point de se cloturer. Mais quelques heures après cette information, la situation a évolué du tout au tout.

Erdogan intervient directement dans le transfert de N’Golo Kante

Sur ses réseaux sociaux, le club stambouliote a confirmé la signature du joueur, sans préciser la durée de son contrat. Mais comment est-ce que cela est possible, alors que les règles de la FIFA sont pourtant très claires à ce sujet. Il semblerait que Recep Tayyip Erdogan soit directement intervenu.

Dans les faits, le président turc se trouve en Arabie Saoudite. Une visite diplomatique au cours de laquelle il a notamment pu échanger avec le prince héritier Mohammed ben Salman. Les deux hommes ont donc parlé politique, économie et football, puisqu’à eux deux, ils ont réussi à faire évoluer les choses dans le bon sens, pour le club turc.

N’Golo Kanté, pour se relancer avant la Coupe du Monde

Côté Al-Ittihad, l’ancien club de N’Golo Kanté, l’annonce a de quoi déplaire aux supporteurs. En effet, le club champion en titre a également perdu Karim Benzema, parti chez le rival, Al-Hilal. Ce sont donc deux piliers qui s’en sont allés en quelques heures, laissant l’actuel sixième du championnat dans une situation particulièrement complexe. Sérgio Conceição, le coach portugais, aura énormément de travail à fournir pour espérer remobiliser les siens et relancer la machine.