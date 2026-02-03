Niger : la Russie promet de renforcer la lutte antiterroriste après l'attaque de l'aéroport

Dans la nuit du 28 au 29 janvier, l’aéroport international Diori Hamani et la base militaire 101 de Niamey ont subi une attaque qui a provoqué la mort de vingt assaillants et blessé quatre militaires nigériens. Face à cette nouvelle démonstration de force terroriste, le général Abdourahmane Tiani, qui dirige le pouvoir depuis juillet 2023, a exprimé sa gratitude envers les forces russes pour le soutien apporté lors de l’attaque. Ces remerciements traduisent le rapprochement stratégique qu’opère Niamey vers Moscou. Ce tournant géopolitique donne désormais à la Russie l’occasion de confirmer son engagement auprès du Niger.

Moscou intensifie son partenariat sécuritaire au Sahel

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré son intention de développer une coopération plus ambitieuse avec les nations de la région sahélienne, le Niger en tête de liste selon l’agence russe Tass. Au-delà du simple soutien déclaratif, la Russie affirme vouloir jouer un rôle actif dans le renforcement des capacités de défense régionale et dans l’éradication des groupes terroristes. Cette promesse intervient au moment où Moscou cherche à consolider son influence sur le continent. L’engagement russe ne se limite pas à des paroles. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que la Russie entend fournir une contribution concrète aux opérations antiterroristes, dépassant ainsi le simple échange diplomatique.

Les soupçons russes sur les origines de l’attaque

Par ailleurs, Moscou condamne vigoureusement l’attaque qui a visé la capitale nigérienne, mais ses accusations vont au-delà de la simple critique du terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères russe a avancé que des acteurs externes dotés de ressources techniques et de personnel de formation étaient impliqués dans cette opération. Cette théorie explique, selon Moscou, comment des assaillants auraient pu coordonner une attaque d’une telle ampleur contre l’une des installations stratégiques du pays.

Les accusations russes font écho aux tensions géopolitiques entre Niamey et ses voisins. Le général Tiani a lui-même attaqué la France, et d’autres pays de la sous-région, les accusant implicitement de complaisance face aux menaces terroristes dirigées contre son pays. Moscou reprend cette narration et l’étend en pointant du doigt les « sponsors » externes du terrorisme sahélien, renforçant ainsi son alliance avec le Niger.