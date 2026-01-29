Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, la capitale nigérienne a été secouée par une tentative d’infiltration ciblant l’aéroport international Diori Hamani à Niamey. Des tirs nourris et des explosions ont retenti aux abords de la base aérienne 101, provoquant une mobilisation rapide des forces de défense et de sécurité. L’incident a été qualifié par les autorités de tentative d’attaque terroriste menée par des mercenaires, certains neutralisés immédiatement tandis que d’autres ont été stoppés dans leur fuite. Face à cette situation, le Général Abdourahamane Tiani a tenu à clarifier les événements et à expliquer la réaction rapide des forces de défense et de sécurité.

L’armée nigérienne et les forces russes saluées pour leur réactivité exceptionnelle

Le président nigérien, le Général Abdourahamane Tiani, s’est rendu sur le site de l’attaque le 29 janvier afin de superviser les opérations et rencontrer les principaux responsables militaires. Il a salué l’efficacité et la rapidité d’action des forces de défense et de sécurité, tout en soulignant le rôle déterminant des partenaires russes qui ont contribué à contenir l’attaque en moins de vingt minutes.

Il souligne que grâce à cette intervention rapide, les assaillants ont été neutralisés avant de pouvoir atteindre leurs cibles, évitant ainsi des conséquences plus graves. Le président a également rappelé l’importance de rester vigilant et de renforcer la coordination avec tous les partenaires pour assurer la protection des infrastructures stratégiques de l’aéroport.

Accusations envers des pays sponsors et message ferme aux auteurs de l’attaque

Lors de sa déclaration, le Général Tiani a indiqué que l’attaque avait été menée par des mercenaires téléguidés et a pointé du doigt certains pays étrangers, dont la France et plusieurs voisins régionaux, comme étant à l’origine du soutien de ces assaillants. Il a averti que le Niger resterait prêt à faire face à toute menace et que la sécurité nationale demeurait une priorité.

La visite présidentielle a également compris une réunion au quartier général de la base 101, en présence du ministre de la Défense et des chefs d’état-major des différentes branches de l’armée, afin d’évaluer les mesures nécessaires pour renforcer la protection des infrastructures aériennes stratégiques. L’attaque de Niamey souligne la capacité de réaction des forces armées nigériennes et l’appui concret de leurs partenaires internationaux dans la sauvegarde du territoire national.