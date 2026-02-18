Sénégal : Début du Ramadan 1447H annoncé, divergences attendues sur la date

L’annonce était attendue par des millions de fidèles. La Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire a confirmé que le mois de Ramadan 1447H commence ce mercredi 18 février 2026. La déclaration, rendue publique le mardi 17 février 2026, correspondant au 29 Cha’ban 1447H, fait état de l’observation du croissant lunaire au Sénégal, notamment dans le village de Diolky, dans la région de Louga. Toutefois, l’ensemble de la communauté musulmane sénégalaise ne devrait pas débuter le jeûne à la même date. Les principales confréries du pays, notamment les communautés tidjane et mouride, envisagent un démarrage du Ramadan jeudi ou vendredi.

Observation du croissant lunaire par la CMS/OCL

Sur la base de ces observations, la CMS/OCL a arrêté la date du mercredi 18 février 2026 comme premier jour du jeûne (Koor). Cette décision repose sur les témoignages recueillis et validés par la commission chargée de la vérification.

Au Sénégal, l’annonce du début du Ramadan suit traditionnellement la confirmation de l’apparition du croissant lunaire. Chaque année, des commissions d’observation sont mobilisées dans différentes localités du pays afin de recueillir les signalements et d’en examiner la conformité.

La CMS/OCL précise que la concordance des observations entre le Sénégal et plusieurs autres pays musulmans a été prise en compte dans sa décision. L’annonce vise à permettre aux fidèles de se préparer à l’entrée dans ce mois consacré au jeûne, à la prière et aux œuvres de solidarité.

Dates différenciées du début du jeûne

Cette différence d’appréciation n’est pas inédite. Certaines autorités religieuses s’appuient sur leurs propres instances d’observation ou sur d’autres critères pour fixer le premier jour du mois lunaire. Il en résulte parfois un début du jeûne échelonné sur deux journées. En pratique, chaque communauté suit les indications de ses guides religieux. Les autorités publiques prennent généralement acte des différentes annonces sans intervenir dans la détermination des dates.

Le mercredi 18 février marquera ainsi le début du Ramadan pour les fidèles ayant choisi de suivre la décision de la CMS/OCL, tandis que d’autres attendront les communications officielles de leurs autorités religieuses respectives.