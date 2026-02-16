Percuté par un train en plein selfie, un homme meurt au Bangladesh

Un drame s’est produit au Bangladesh, où un homme de 32 ans a perdu la vie après avoir été percuté par un train à grande vitesse. Les faits se sont déroulés dimanche matin dans la région de Cumilla, sur une voie ferroviaire très fréquentée reliant Dhaka à Chittagong. Selon des témoignages, la victime se trouvait sur des rails pour prendre une photo de lui-même au moment de l’accident rapporte plusieurs médias dont The Sun. L’incident relance la question des comportements à risque aux abords des infrastructures ferroviaires et de la sécurité du public face aux trains en circulation.

La scène, décrite comme particulièrement choquante par des témoins, se serait déroulée en quelques secondes. Mohi Uddin, âgé de 32 ans, se tenait sur la voie ferrée lorsqu’un train à grande vitesse est arrivé. Malgré la proximité du danger, il aurait poursuivi son geste, concentré sur la prise d’un selfie. L’impact n’a laissé aucune chance à la victime, décédée sur place avant l’arrivée des secours. Les autorités locales ont rapidement été informées et ont procédé aux constatations d’usage.

Des images circulant après les faits montrent l’homme positionné dangereusement près des rails, un comportement qui, selon plusieurs témoins, aurait précédé la collision. Ces éléments visuels, bien que diffusés sur les réseaux sociaux, n’ont pas été officiellement confirmés dans tous leurs détails par les autorités. Certains témoignages évoquent également l’hypothèse que la victime aurait été distraite par son téléphone au moment de l’arrivée du train. Dans ce contexte, les circonstances exactes restent en partie dépendantes des déclarations recueillies sur place.

Bangladesh : accident ferroviaire à Cumilla sur la ligne Dhaka-Chittagong

L’accident s’est produit sur l’un des axes ferroviaires les plus fréquentés du Bangladesh, reliant la capitale Dhaka à la ville portuaire de Chittagong. Cette ligne constitue un corridor stratégique pour le transport de passagers et de marchandises, avec des trains circulant à intervalles réguliers et parfois à grande vitesse. Dans ces conditions, la présence de piétons sur les rails représente un danger immédiat, d’autant que les marges de freinage des trains restent limitées.

Dans de nombreuses zones, les voies ferrées traversent des espaces densément peuplés, où les habitants ont parfois l’habitude de circuler à proximité, voire de les emprunter comme raccourci. Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les autorités, les accidents impliquant des piétons continuent d’être signalés. Le respect des distances de sécurité et des règles élémentaires de prudence reste un enjeu majeur dans ces zones à forte fréquentation.

Les forces de l’ordre ont rappelé, à la suite de ce drame, les risques liés à toute présence non autorisée sur les voies ferrées. Les trains, en raison de leur masse et de leur vitesse, ne peuvent s’arrêter rapidement, ce qui rend les collisions particulièrement graves. Dans ce type de situation, la vigilance individuelle apparaît comme un facteur déterminant pour prévenir les accidents.

Selfie dangereux et sécurité : un phénomène en hausse

Au-delà de ce cas, la question des comportements à risque liés à la prise de selfies suscite une attention croissante à l’échelle mondiale. Depuis plusieurs années, des incidents mortels ont été recensés dans divers pays, impliquant des personnes cherchant à capturer des images spectaculaires dans des environnements dangereux. Les infrastructures ferroviaires, les falaises ou encore les plans d’eau figurent parmi les lieux les plus concernés.

Les autorités de plusieurs pays ont déjà lancé des campagnes pour alerter sur ces pratiques. Certaines zones à risque sont désormais signalées par des panneaux ou font l’objet de restrictions d’accès. Toutefois, l’attrait des réseaux sociaux et la recherche de contenus visuels marquants continuent d’encourager certains comportements imprudents.

Dans le cas survenu à Cumilla, il est rapporté que la victime se serait placée à proximité immédiate de la voie pour se prendre en photo. Si cette version est confirmée, elle illustrerait une nouvelle fois les conséquences potentiellement dramatiques de ce type de comportement. Les autorités locales pourraient être amenées à renforcer les mesures de sensibilisation afin de limiter les risques, notamment dans les zones où les voies ferrées restent facilement accessibles au public.