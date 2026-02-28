Nigeria : un élu américain accuse la Chine de financer la persécution des chrétiens

Le représentant républicain Riley M. Moore a accusé le 27 février 2026, via le réseau social X, des opérateurs chinois de financer indirectement ce qu’il perçoit comme des violences contre les chrétiens au Nigeria. Selon Moore, des entreprises chinoises conduiraient des extractions illégales de terres rares dans le pays et verseraient des sommes à des groupes armés islamistes radicaux, qui utiliseraient ces fonds pour alimenter leurs attaques contre les communautés chrétiennes.

Moore a formulé ces accusations quatre jours après avoir remis au président Trump un rapport détaillant ce qu’il présente comme une persécution systématique des chrétiens au Nigeria. Ce rapport, élaboré à la demande de l’administration Trump, repose sur une enquête bipartisane menée à la Chambre des représentants, comportant une mission d’évaluation sur le terrain, des auditions avec des experts, et des rencontres avec les autorités nigérianes.

Un rapport documentant les persécutions religieuses

Le dossier soumis à Trump propose une série de mesures visant à contrer la persécution religieuse au Nigeria. Parmi ces recommandations figurent la réduction de certains financements américains destinés au pays, l’instauration de sanctions et de restrictions de visas contre les auteurs présumés de violations religieuses, un soutien technique pour combattre les opérations des milices Fulani armées, ainsi que l’abrogation des législations relatives à la Charia et aux lois de blasphème. Le rapport que Moore dit avoir rédigé combine des éléments de politique étrangère, de sécurité nationale et de droits de l’homme, dans un contexte d’instabilité croissante dans plusieurs régions du Nigeria.

Les opérations d’extraction de terres rares au cœur des accusations

Moore soutient que l’implication d’entreprises chinoises dans l’extraction de terres rares au Nigeria constitue un élément clé du financement indirect des violences. «Ils versent de l’argent de protection à des terroristes islamistes radicaux qui utilisent cet argent pour financer leurs opérations visant à persécuter et à tuer nos frères et sœurs en Christ.» a t-il déclaré. Le représentant n’a pas fourni de détails précis lors de son interview avec la journaliste américaine Harris Faulkner dans The Faulkner Focus.

Les terres rares représentent une ressource économique stratégique à l’échelle mondiale, utilisées dans les technologies électroniques et les énergies renouvelables. La compétition accrue pour l’accès à ces matériaux a intensifié l’intérêt des acteurs internationaux pour les gisements africains au cours de la dernière décennie.

Moore a annoncé que les mesures figurant dans son rapport sont soumises à l’examen de la Maison-Blanche en vue d’une éventuelle mise en œuvre. Insistant sur l’urgence de la situation, le représentant républicain a déclaré : « Cela ne peut pas continuer. » Ni le gouvernement nigérian ni les autorités chinoises n’ont commenté les propos de Moore depuis leur publication sur les réseaux sociaux.