Lithium : le Zimbabwe et la Chine réalisent une première historique en Afrique

Le Zimbabwe a expédié le 27 avril 2026 sa première cargaison de sulfate de lithium, un produit issu du raffinage du concentré brut, depuis la mine d’Arcadia, dans la province du Mashonaland Est. Cette étape marque la première production commerciale de sel de lithium jamais réalisée sur le continent africain, annoncée par Prospect Lithium Zimbabwe (PLZ), filiale du géant chinois Zhejiang Huayou Cobalt.

Une usine de 400 millions de dollars en ordre de marche

L’infrastructure à l’origine de cette livraison est une unité de transformation dont la construction, débutée en janvier 2025, a mobilisé un investissement de 400 millions de dollars de la part de Zhejiang Huayou Cobalt. Achevée en octobre 2025 et mise en production commerciale au premier trimestre 2026, l’usine dispose d’une capacité annuelle de 50 000 tonnes de sulfate de lithium. Le sulfate produit à Arcadia constitue un intermédiaire industriel qui peut être transformé en hydroxyde ou en carbonate de lithium, matériaux essentiels à la fabrication de batteries pour véhicules électriques et systèmes de stockage d’énergie. Le volume et la valeur de la première cargaison n’ont pas été divulgués par l’entreprise.

Une politique nationale qui a accéléré la transformation locale

Cette première livraison intervient deux mois après la suspension, le 25 février 2026, de toutes les exportations de concentré de lithium brut par les autorités zimbabwéennes. Le ministre des Mines Polite Kambamura avait alors justifié la mesure par des irrégularités documentées dans les procédures d’exportation, notamment des sous-déclarations de valeurs et des fuites de recettes. La restriction, initialement prévue pour janvier 2027, a été avancée pour contraindre les opérateurs à accélérer leurs investissements dans des unités de raffinage locales. En avril 2026, six producteurs à grande échelle — tous des groupes chinois, dont Sinomine Resources, Chengxin Lithium et Sichuan Yahua — ont obtenu des quotas d’exportation de concentré sous conditions strictes, parmi lesquelles l’obligation de se doter d’une usine de sulfate de lithium d’ici le 1er janvier 2027.

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Fin avril 2026, les prix du carbonate de lithium en Chine avaient progressé d’environ 50 % depuis le début de l’année, selon les données de Shanghai Metals Market, atteignant leurs plus hauts niveaux sur trois mois. Le Zimbabwe a exporté 1,13 million de tonnes de concentré de spodumène vers la Chine en 2025, représentant environ 15 % des importations chinoises annuelles de cette matière première. Les prochaines usines de sulfate attendues sont celles de Sinomine Resources à la mine Bikita et de la société d’État Kamativi, dont la mise en service est programmée pour 2027.