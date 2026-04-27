Défense : les USA, la Chine et la Russie concentrent plus de 50 % du budget militaire mondial

Les trois premières puissances militaires mondiales ont absorbé à elles seules plus de la moitié des dépenses de défense planétaires en 2025, selon le rapport de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) ce 27 avril. Cette concentration révèle l’ampleur de la course aux armements menée par Washington, Pékin et Moscou face aux tensions géopolitiques croissantes.

Selon le rapport, le total combiné des investissements américain, chinois et russe a atteint 1 480 milliards de dollars, représentant 51 % des dépenses globales, elles-mêmes évaluées à 2 887 milliards de dollars en 2025. Ces investissements répondent à des défis stratégiques régionaux : les États-Unis et la Chine rivalisent en mer de Chine méridionale et autour de Taïwan, tandis que la Russie, engagée dans la guerre en Ukraine, amplifie son effort de guerre. Les trois puissances poursuivent une stratégie de réarmement systématique depuis plus d’une décennie, chacune renforçant sa capacité de dissuasion et sa projection de force face aux incertitudes géopolitiques mondiales.

Washington réduit ses dépenses, mais prépare une accélération majeure

En 2025, les États-Unis ont alloué 954 milliards de dollars à leur budget de défense, soit une diminution de 7,5 % par rapport à 2024. L’institut explique que cette baisse est en grande partie liée à la suspension de l’aide militaire à l’Ukraine, qui avait représenté plus de 127 milliards de dollars sur les trois années précédentes. Malgré ce recul, les autorités américaines ont validé pour 2026 un budget dépassant les 1 000 milliards de dollars. D’après SIPRI, la proposition du président Trump pourrait même faire grimper ce montant à 1 500 milliards de dollars à l’horizon 2027.

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La Chine poursuit sa modernisation, la Russie intensifie l’effort de guerre

En 2025, la Chine a consacré 336 milliards de dollars à ses dépenses militaires, enregistrant ainsi sa 31e hausse annuelle consécutive, avec une progression de 7,4 %. Cette augmentation reflète la poursuite de son programme de modernisation de l’armée, dans un cadre marqué par les tensions avec les États-Unis ainsi que les enjeux stratégiques en mer de Chine méridionale et autour de Taïwan.

De son côté, la Russie a porté son budget de défense à 190 milliards de dollars, soit une hausse de 5,9 % malgré les sanctions internationales. Ces dépenses représentent environ 7,5 % de son produit intérieur brut, un niveau record de charge militaire pour le pays. Une grande partie de ces ressources continue d’être absorbée par la guerre en Ukraine.

Les augmentations mondiales s’accélèrent en dehors des États-Unis

Hors du territoire américain, les dépenses mondiales ont augmenté de 9,2 % en 2025. L’Europe a enregistré une hausse de 14 %, tandis que l’Asie et l’Océanie ont connu une progression de 8,1 %, la plus forte depuis 2009. Ces dynamiques régionales reflètent la réaction des États aux guerres contemporaines et à l’incertitude stratégique.

Le SIPRI anticipe une continuation de cette croissance en 2026 et au-delà, portée par les multiples crises en cours et les engagements militaires à long terme de nombreux gouvernements.