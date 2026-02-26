ONU : la Russie pose ses conditions pour le prochain secrétaire général

C’est une page qui s’apprête à se tourner. En effet, le 31 décembre prochain, le mandat de António Guterres à la tête de l’Organisation des Nations unies prendra fin. Une nouvelle personne devrait lui succéder. Si rien n’est encore acté, certains pays font déjà valoir leurs doléances.

C’est le cas de la Russie. À l’approche de la désignation du successeur de Guterres, Moscou a assuré vouloir accorder une attention toute particulière à la position des principaux candidats qui seront amenés à se déclarer dans les semaines à venir, notamment sur les grandes crises internationales.

Moscou anticipe les prochaines élections au sein de l’ONU

Plus spécifiquement, Moscou appelle la future personne élue à s’appuyer sur la Charte des Nations unies et à appliquer très spécifiquement ses préceptes. En outre, Moscou appelle à la neutralité du prochain Secrétaire Général, estimant qu’il en ira de la réputation de l’organisation en elle-même.

Dans tous les cas, Moscou plaide en faveur de changements profonds, dont la façon dont fonctionne l’ONU. La Russie a notamment pointé du doigt la perte d’influence évidente de l’organisation, estimant qu’elle devait maintenant chercher à regagner en crédibilité. Cela est d’autant plus vrai depuis l’accession au pouvoir de Donald Trump, aux États-Unis, qui se méfie des organisations internationales.

Trump tente de créer une organisation parallèle

Celui-ci a d’ailleurs tenté de créer une organisation parallèle, le “Conseil de la Paix”. À date, seuls quelques pays l’ont rejoint. Si certaines initiatives ont été prises, il n’y a, à date, pas vraiment de quoi concurrencer l’ONU en tant que telle. C’est donc à l’organisation de s’adapter aux enjeux actuels, pour répondre aux défis géo-stratégiques qui touchent actuellement la planète.

La Russie est d’autant plus concernée, qu’elle mène actuellement une guerre en Ukraine. La position des prochains candidats, à ce sujet, sera donc particulièrement surveillée. Le Kremlin souligne qu’il analysera le parcours, les déclarations et les orientations de chaque prétendant.