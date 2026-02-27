ONU : Melania Trump va présider une séance inédite du Conseil de sécurité

Melania Trump présidera lundi 02 Mars 2026 une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au rôle de l’éducation dans la promotion de la tolérance et de la paix mondiale au siège de l’organisation à New York. C’est la première fois dans l’histoire de l’ONU qu’une Première dame occupera le fauteuil présidentiel de cette instance.

L’annonce a été faite jeudi par Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU António Guterres. « Ce sera la première fois qu’une Première dame, ou un Premier monsieur d’ailleurs, présidera une réunion du Conseil de sécurité », a martelé le porte-parole de l’Organisation. Les États-Unis exercent la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de mars 2026, ce qui leur revient de droit en tant que membre permanent. C’est dans ce cadre que l’épouse du président Donald Trump conduira la séance.

Une première dans l’histoire des Nations Unies

Fondé en 1945, le Conseil de sécurité de l’ONU compte quinze membres, dont cinq permanents — États-Unis, Russie, Chine, France et Royaume-Uni. Sa présidence est assurée chaque mois par l’un de ses membres selon un ordre alphabétique rotatif. En soixante-dix-neuf ans d’existence, aucun conjoint de chef d’État ou de gouvernement n’avait jamais dirigé une séance du Conseil.

Mannequin internationale installée aux États-Unis depuis les années 1990, Melania Trump est devenue Première dame une première fois entre 2017 et 2021, lors du premier mandat de Donald Trump. Durant cette période, elle avait lancé l’initiative Be Best, axée sur le bien-être des enfants, la lutte contre le cyberharcèlement et les dangers des opioïdes. Revenue à la Maison-Blanche en janvier 2025 après la réélection de son mari, elle a fait des enfants en zones de conflit l’un de ses axes de communication publique.

L’éducation comme thème central

La réunion de lundi s’inscrira dans cette continuité thématique. Le bureau de la Première dame a précisé que la séance mettra l’accent sur la manière dont l’accès à l’éducation peut contribuer à réduire les tensions et favoriser la paix dans les régions touchées par des conflits. « La Première dame Melania Trump s’apprête à marquer l’histoire aux Nations Unies en prenant le marteau alors que les États-Unis assument la présidence du Conseil de sécurité afin de souligner le rôle de l’éducation dans la promotion de la tolérance et de la paix mondiale », a déclaré dans un communiqué son bureau cette semaine.

Le choix de ce thème tranche avec la posture générale de l’administration Trump à l’égard du système onusien. Depuis le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025, les États-Unis se sont retirés de l’Organisation mondiale de la santé et ont réduit leurs contributions financières à plusieurs agences de l’ONU, dont l’UNRWA.

Lundi après-midi, heure de New York

La séance est prévue lundi après-midi au siège des Nations Unies à New York. Aucun ordre du jour détaillé ni liste d’intervenants n’avait été rendu public au moment de l’annonce. La réunion restera formellement une session du Conseil de sécurité, soumise à ses règles de procédure habituelles, avec Melania Trump dans le rôle de présidente de séance au nom de la délégation américaine.