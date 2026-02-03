PIB par habitant : la France chute dans le classement européen et passe derrière Chypre

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant correspond à la richesse produite par un pays rapportée au nombre de ses habitants. Il est couramment utilisé pour comparer les économies entre elles. Pour ces comparaisons, les institutions européennes privilégient une version corrigée des écarts de prix, exprimée en standard de pouvoir d’achat (SPA). Cet indicateur ne décrit ni la répartition des revenus ni les conditions de vie individuelles, mais il permet d’établir une hiérarchie entre États membres de l’Union européenne.

La position de la France a reculé depuis le début des années 2000

Selon les séries statistiques de Eurostat, la France figurait au début des années 2000 parmi les pays les mieux classés de l’Union européenne en matière de PIB par habitant. À cette période, elle occupait généralement une place comprise entre la sixième et la septième position, en fonction des années et du nombre de pays alors membres de l’Union.

Les données les plus récentes montrent une situation différente. La France se situe désormais autour de la treizième place parmi les vingt-sept États membres. Elle est aujourd’hui devancée par plusieurs économies d’Europe du Nord et de l’Ouest, mais aussi par certains pays dont le PIB par habitant était auparavant inférieur au sien.

Publicité

Cette évolution correspond à un recul relatif dans le classement, et non à une baisse absolue du PIB par habitant en valeur. Elle reflète une progression plus rapide de cet indicateur dans certains États membres, alors que l’augmentation observée en France a été plus modérée sur la même période.

La France désormais derrière Chypre selon les données européennes

Les dernières statistiques publiées par Eurostat indiquent que Chypre se situe légèrement au-dessus de la France en PIB par habitant exprimé en standard de pouvoir d’achat. Cette situation contraste avec celle observée il y a vingt ans, lorsque l’économie chypriote apparaissait nettement en dessous de celle de la France selon cet indicateur.

Aujourd’hui, Chypre se situe à un niveau proche ou légèrement supérieur à la moyenne de l’Union européenne, tandis que la France se place autour de cette même moyenne. Cette inversion de position repose sur un indicateur harmonisé, conçu pour neutraliser les différences de niveau de prix entre pays.

Cette évolution a été relayée par plusieurs médias français. Le Figaro a notamment indiqué, dans ses analyses fondées sur les données d’Eurostat, que la France est passée d’un niveau supérieur à la moyenne européenne à une position proche ou légèrement inférieure, traduisant un recul relatif dans le classement.

La comparaison avec Chypre repose uniquement sur le PIB par habitant en standard de pouvoir d’achat. Elle ne permet pas d’évaluer à elle seule le niveau de vie ou la structure sociale des deux pays, mais elle met en évidence un changement mesurable de leur position respective au sein de l’Union européenne sur une période d’environ vingt ans.

Classement selon le PIB par habitant en standard de pouvoir d’achat :