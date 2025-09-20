Croissance : l’Espagne dépasse la France avec un PIB de 3,5%

Pedro Sanchez (© Reuters)

Le PIB de l’Espagne pour 2024 s’élève à 3,5 %, selon les données révisées publiées vendredi par l’Institut national de statistiques (INE). Cette performance confirme la solidité de l’économie espagnole dans un environnement européen où la croissance est généralement modérée. Pour comparaison, la France progresse que de 1,2 % sur la même période, révélant un écart significatif entre les deux pays. Le dynamisme espagnol pourrait jouer un rôle dans l’attractivité pour les investissements étrangers et dans la stabilité économique de la zone euro.

Révisions et trajectoire économique espagnole

L’INE a ajusté les chiffres des années précédentes : le PIB de 2022 est désormais estimé à 6,4 %, tandis que celui de 2023 a été ramené à 2,5 %. Ces modifications reflètent l’évolution des secteurs des services et de l’industrie ainsi que l’effet des politiques économiques appliquées. Ces données sont utiles pour effectuer des comparaisons avec d’autres économies européennes ou pour produire des analyses macroéconomiques détaillées.

Écart de croissance entre l’Espagne et la France

Le contraste entre l’Espagne et la France montre les disparités au sein de la zone euro. Alors que l’économie espagnole maintient un rythme soutenu, la France enregistre des taux de croissance plus modestes, freinés par l’inflation persistante, les tensions internationales et des marges budgétaires limitées. Cet écart de performance met en évidence des différences de résilience et de compétitivité entre les économies européennes. Des analyses complémentaires peuvent être utilisées pour comprendre les facteurs structurels et sectoriels derrière ces écarts.

Perspectives pour 2025

Pour l’année 2025, le gouvernement espagnol prévoit une progression du PIB autour de 2,7 %, ce qui reste solide bien que légèrement inférieure au niveau de 2024. Ces prévisions servent de repère pour les décideurs économiques et les investisseurs souhaitant comparer l’Espagne à d’autres marchés européens. Les publications de l’INE offrent un outil de référence fiable pour suivre les tendances économiques et guider les choix d’investissement au sein du continent.