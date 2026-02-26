Plus de 1,26 million de soldats russes tués ou blessés depuis 2022, selon l'Ukraine

L’état-major général des forces armées ukrainiennes estime à 1 263 850 le nombre de soldats russes tués ou blessés depuis le début de la guerre à grande échelle, le 24 février 2022. Selon ce décompte rendu public le 26 février, les forces russes auraient subi 1 360 pertes supplémentaires au cours de la seule journée précédente. L’Ukraine n’a pas communiqué ses propres pertes, citant des raisons de secret militaire.

Des destructions massives de matériel militaire

Au-delà des pertes humaines, l’état-major ukrainien recense des dégâts matériels considérables infligés aux armées russes. La Russie aurait perdu 11 704 chars de combat, 24 091 véhicules blindés, 80 064 camions et réservoirs de carburant, et 37 614 pièces d’artillerie. Les systèmes de défense aérienne détruits s’élèveraient à 1 305, tandis que 435 avions et 348 hélicoptères auraient été abattus. Les pertes en équipements de reconnaissance et d’attaque incluent 147 138 drones ainsi que 1 659 systèmes de lance-roquettes multiples. Sur le plan naval, deux sous-marins et 29 navires et bateaux auraient été coulés ou endommagés.

À lire aussi La Russie sanctionne lourdement Google pour la promotion de vpn

Un conflit dans sa quatrième année révolue

Le 24 février dernier marquait le quatrième anniversaire du lancement de l’opération militaire russe. Le conflit entre désormais dans sa cinquième année d’activités belligérantes, transformant ce qui avait commencé par une offensive terrestre majeure en 2022 en une guerre d’usure concentrée dans les régions du Donbass. Selon l’analyse de données en appui du reportage, la Russie contrôle actuellement environ 19 % du territoire ukrainien, incluant la Crimée annexée en 2014 et des portions des oblasts de Donetsk, Louhansk et Zaporizhia.

Publicité

Les efforts diplomatiques se sont intensifiés récemment, avec la reprise de négociations directes en mai 2025 et une implication accrue de l’administration américaine depuis janvier 2026. Des pourparlers trilatéraux se sont tenus en février 2026 à Abu Dhabi et Genève, mais les perspectives de résolution du conflit demeurent limitées par les écarts persistants entre les positions russes et ukrainiennes.