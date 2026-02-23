Pour Zelensky, Poutine « a déjà commencé la Troisième Guerre mondiale »

Chaque jour de combats rapproche le monde d’un nouveau conflit global. Selon Zelensky, Poutine a déjà commencé à franchir cette ligne alors que les négociations diplomatiques stagnent.

Zelensky tire la sonnette d’alarme

Lors d’un entretien à la BBC, le président ukrainien a déclaré que Vladimir Poutine avait déclenché la troisième guerre mondiale. « Je crois que Poutine a déjà commencé. La question est de savoir quelle étendue de territoire il parviendra à conquérir et comment l’arrêter… La Russie veut imposer au monde un mode de vie différent et changer la vie que les gens ont choisie pour eux-mêmes », a-t-il confié.

L’Ukraine, sous pression constante, ne peut envisager pour l’instant de récupérer toutes ses terres d’avant 1991. Zelensky associe la victoire ukrainienne à la préservation de son indépendance et à la justice internationale : « La victoire de l’Ukraine, c’est la préservation de notre indépendance, et la victoire de la justice pour le monde entier, c’est la restitution de toutes nos terres. »

Publicité

Le président ukrainien n’en est pas à son premier avertissement. Zelensky avait alerté l’Occident sur les préparatifs militaires de Moscou et demandé des sanctions préventives. Il a choisi de communiquer avec prudence pour éviter le chaos en Ukraine, tout en avertissant que la Russie pourrait ne pas s’arrêter à ses objectifs immédiats. Depuis le début du conflit, il a alerté que « Poutine ne s’arrêtera pas à l’Ukraine ». Ses messages aux partenaires internationaux soulignent que sans soutien militaire et économique, « le conflit pourrait s’étendre » et mettre en danger la sécurité européenne.

Dans son discours, Zelensky a souligné que chaque concession territoriale renforcerait Moscou : « Cela le satisferait probablement un temps… Il a besoin d’une pause… mais une fois rétabli, nos partenaires européens estiment que cela pourrait prendre trois à cinq ans. À mon avis, il pourrait se rétablir en deux ans tout au plus. Où irait-il ensuite ? Nous l’ignorons, mais qu’il veuille poursuivre [la guerre] est un fait. »

Donbass et restauration territoriale

Depuis 1914 et 1939, les guerres mondiales ont impliqué des alliances massives, des mobilisations totales et des destructions planétaires. Aujourd’hui, Zelensky compare le conflit en Ukraine à ces précédents, estimant que « Poutine a déjà commencé la Troisième Guerre mondiale », car l’agression russe menace non seulement le pays mais l’équilibre européen et mondial. Les combats se poursuivent dans le Donbass et le sud de l’Ukraine, tandis que les négociations diplomatiques à Abu Dhabi et Genève n’aboutissent pas à un accord, soulignant le risque d’escalade généralisée.

La cession du Donbass, condition fixée par Moscou pour une éventuelle paix, reste rejetée par Kiev. Zelensky avertit que céder ces territoires constituerait « un affaiblissement de nos positions, l’abandon de centaines de milliers de nos concitoyens qui y vivent ». Le président ukrainien assure que cette décision diviserait la société.

Le gouvernement ukrainien fixe comme échéance prioritaire le maintien de sa souveraineté et la consolidation de ses positions défensives, tout en anticipant un renforcement progressif de ses forces pour récupérer les territoires occupés. Alors que la guerre se poursuit sans date butoir pour une résolution, Kiev maintient ses exigences tandis que Moscou durcit ses conditions.