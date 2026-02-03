Pourquoi Cristiano Ronaldo pourrait quitter Al-Nassr plus tôt que prévu

Trois saisons sans le moindre trophée collectif : voilà le bilan de Cristiano Ronaldo depuis son arrivée à Al-Nassr en décembre 2022. Malgré des statistiques personnelles exceptionnelles – 54 buts inscrits en 2023 et un total désormais supérieur à 927 réalisations en carrière – le quintuple Ballon d’Or n’a jamais réussi à décrocher le titre de champion d’Arabie saoudite avec son club. Cette absence de succès collectif contraste violemment avec un palmarès personnel qui compte cinq Ligues des champions et quatre Coupes du monde des clubs. Le fossé entre les ambitions individuelles du Portugais et les résultats décevants d’Al-Nassr semble aujourd’hui insurmontable, au point que l’attaquant de 40 ans envisagerait sérieusement de claquer la porte avant l’échéance de son contrat en 2027.

Des tensions croissantes avec le fonds souverain saoudien

Le divorce entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr prend une tournure spectaculaire. D’après Ouest-France, ce lundi 2 février, la star portugaise a tout simplement boycotté le match de championnat face à Al-Riyad, soldé par une défaite 1-0. Cette absence fracassante n’avait rien à voir avec une blessure ou une gestion de la charge de travail, comme l’avait d’abord évoqué le journaliste spécialisé Fabrizio Romano. La véritable raison serait bien plus grave : Ronaldo conteste ouvertement la politique du Public Investment Fund (PIF), le fonds souverain saoudien qui détient Al-Nassr, mais également Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad.

Selon le quotidien portugais Record, le joueur estime que le PIF favorise délibérément certains clubs au détriment d’Al-Nassr. Le transfert de Karim Benzema d’Al-Ittihad vers Al-Hilal aurait constitué la goutte d’eau qui a fait débordé le vase. Pour Ronaldo, cette opération illustre une stratégie de recrutement discriminatoire qui pénalise son équipe dans la course au titre. Après 19 journées de championnat, Al-Nassr pointe à la deuxième place avec 46 points, à une seule longueur du leader Al-Hilal. Cette proximité au classement rend d’autant plus frustrante l’incapacité du club à attirer les renforts nécessaires pour franchir la dernière marche.

Une clause libératoire qui pourrait tout changer

Bien que lié jusqu’en 2027 par un contrat pharaonique de 200 millions d’euros par an, Cristiano Ronaldo disposerait d’une clause libératoire lui permettant de forcer son départ. Cette échappatoire contractuelle pourrait transformer un simple désaccord sportif en rupture définitive dès le mois de juin prochain. L’hypothèse d’un départ anticipé gagne en crédibilité, d’autant que le Portugais a accepté un rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde 2034 organisée en Arabie saoudite, ce qui lui permet de maintenir des liens avec le royaume sans nécessairement poursuivre sa carrière de joueur dans le championnat local.

Les rumeurs évoquent une frustration profonde chez Ronaldo, qui jugerait la politique du fonds souverain préjudiciable à ses ambitions. Après avoir dominé le football européen pendant près de deux décennies, l’attaquant portugais pensait sans doute conquérir l’Arabie saoudite avec la même facilité. La réalité s’avère plus complexe : son influence ne suffit pas à compenser les décisions stratégiques prises en coulisses par les propriétaires des clubs. Son boycott du match contre Al-Riyad représente un message radical adressé aux dirigeants, un ultimatum à peine voilé qui pourrait précipiter les négociations autour de sa sortie.

L’avenir de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr semble désormais scellé. Entre l’absence de titres collectifs, les tensions avec le fonds souverain et un boycott retentissant, tous les ingrédients sont réunis pour une séparation imminente. Si le joueur active effectivement sa clause libératoire en juin, il mettra un terme à une aventure saoudienne qui aura marqué davantage par les records personnels que par les trophées d’équipe. Pour un compétiteur aussi avide de victoires que Ronaldo, cette conclusion décevante pourrait bien le pousser vers un dernier défi ailleurs, ou vers une retraite anticipée du football professionnel.