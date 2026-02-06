Présidentielle au Bénin : La Cour Constitutionnelle lance le recrutement de ses observateurs

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la Cour constitutionnelle engage les préparatifs opérationnels liés à la supervision du processus électoral. L’institution a officiellement lancé un appel à candidatures pour le recrutement de ses délégués chargés de suivre les différentes phases du scrutin sur toute l’étendue du territoire national.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des missions constitutionnelles dévolues à la haute juridiction, notamment en matière de gestion du contentieux électoral et de garantie de la régularité des consultations électorales. Pour assurer l’efficacité de ce dispositif, la Cour constitutionnelle entend s’appuyer sur des citoyens recrutés en qualité d’observateurs, sélectionnés sur la base de leurs compétences, de leur connaissance du terrain et de leur disponibilité. Avant leur déploiement, les délégués retenus bénéficieront d’une formation destinée à renforcer leur compréhension des procédures électorales et des exigences liées à leur mission.

Selon le communiqué signé par le Secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Dr Gani Romuald Irotori, en date du 6 février 2026, les candidats doivent remplir un ensemble de conditions générales. Il s’agit notamment d’être de nationalité béninoise, d’avoir une bonne maîtrise du milieu dans lequel ils souhaitent exercer, d’être électeur, de justifier d’une bonne moralité et d’être disponible pour accomplir les tâches confiées.

Publicité

Par ailleurs, des exigences académiques spécifiques sont fixées selon le niveau de responsabilité. Ainsi, le poste de délégué départemental est ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau Bac+4 ou équivalent. Les candidats au poste de délégué communal doivent justifier d’un diplôme de niveau Bac+3. Pour le poste de délégué d’arrondissement, le baccalauréat est requis, tandis que le poste de délégué de centre de vote est accessible aux titulaires du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ou d’un diplôme équivalent.

La procédure de candidature se déroule exclusivement en ligne. Les postulants sont invités à soumettre leurs dossiers via la plateforme officielle dédiée au recrutement, accessible à l’adresse erecrutement.courconstitutionnelle.bj. La période de dépôt des candidatures s’étend du 7 février au 7 mars 2026 à minuit, délai de rigueur.

Chaque dossier doit comporter une copie lisible d’une pièce d’identité ainsi qu’une copie légalisée du diplôme requis ou de toute pièce justificative équivalente, le tout en format PDF. Les candidats sont également tenus de satisfaire à l’ensemble des exigences détaillées sur la plateforme numérique.