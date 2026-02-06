Présidentielle au Bénin : la HAAC ouvre la procédure d’accréditation des médias étrangers

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) précise les modalités encadrant la couverture médiatique internationale du scrutin. Dans un communiqué officiel référencé N°003-26/HAAC/CMED/SG/SGA/DMED/SCP/SCS, l’institution annonce l’ouverture de la procédure d’accréditation à l’intention des journalistes et professionnels des médias étrangers désireux de couvrir l’élection du duo Président et Vice-Président de la République.

Selon la HAAC, les demandes d’accréditation doivent être introduites exclusivement en ligne, via le site officiel de l’institution, à travers le menu « Services / Accréditations ». Cette centralisation vise à garantir une gestion rigoureuse et transparente des requêtes, dans un contexte électoral marqué par une attention médiatique accrue au plan international.

Le communiqué précise que toute demande doit comporter, en objet, la mention : « Couverture médiatique de l’élection du duo Président et Vice-Président de la République de 2026 ». Les requérants sont également tenus de fournir des informations détaillées relatives à leur organe de presse ainsi qu’aux professionnels appelés à intervenir sur le terrain. Il s’agit notamment du nom du média représenté, de l’identité complète des journalistes, réalisateurs, cadreurs ou autres techniciens concernés, ainsi que de leurs fonctions respectives au sein de la rédaction.

La HAAC indique par ailleurs que la liste complète des pièces à joindre aux demandes figure sur le même site internet. Les candidats à l’accréditation sont invités à s’y référer scrupuleusement afin de constituer des dossiers conformes aux exigences en vigueur. Aucun dossier incomplet ou transmis par un autre canal ne sera pris en compte.

La date limite de dépôt des demandes est fixée au vendredi 27 février 2026 à 17 heures. Passé ce délai, aucune requête ne sera recevable, souligne l’autorité de régulation des médias, qui insiste sur le respect strict du calendrier établi.

À travers ce dispositif, la HAAC entend assurer une couverture médiatique professionnelle, équilibrée et conforme aux règles en vigueur, tout en facilitant le travail des médias étrangers accrédités. Pour toute information complémentaire, l’institution invite les intéressés à prendre contact via l’adresse électronique officielle : contact@haac.bj.