Quentin Fillon Maillet dans la légende : 9e médaille olympique et record absolu pour la France !

Neuf : le chiffre tombe à Anterselva ce vendredi et fracasse un record vieux d’un siècle. En arrachant le bronze sur la mass-start, Quentin Fillon Maillet devient le sportif français le plus médaillé de l’histoire des Jeux olympiques, devant des escrimeurs des années 1920 — et referme en même temps la seule blessure qui lui restait, ce quatrième rang frustrant sur cette épreuve à Pékin.

Un bronze sorti des tripes

Six secondes de retard sur l’Allemand Philipp Horn à l’issue du dernier pas de tir. Six secondes avalées dans la montée finale, à la seule force des skis, pour déposer son rival et rallier le podium en troisième position.

Derrière le Norvégien Johannes Dale-Skjevdal, impérial avec un 20/20 parfait pour décrocher son premier titre olympique, et Sturla Holm Laegreid, argent avec 19/20, Fillon Maillet conclut avec un 16/20 et +25″6 sur le vainqueur. Quatre fautes au total — dont deux sur un premier tir debout balayé par le vent — qui auraient pu tout compromettre.

Sauf que ce jour-là, QFM signe le meilleur temps de ski de toute la course, avec plus de 36 secondes d’avance sur le deuxième skieur le plus rapide. Sur le dernier tour, il reprend 14″8 à l’ensemble du peloton. Une démonstration physique brute, sans filet.

Le record que Pékin n’avait pas livré

Cinq médailles à Pékin 2022 — or en individuel et en poursuite, argent en sprint, relais mixte et relais masculin — puis quatre autres à Anterselva : trois titres en sprint, relais mixte et relais masculin, avant ce bronze arraché en toute fin de quinzaine. La collection dépasse désormais celle de Martin Fourcade et ses huit breloques, mais aussi les escrimeurs Roger Ducret et Philippe Cattiau, doubles records vieux de près d’un siècle.

Au micro de France Télévisions, il lâche, lucide et direct : « Ça n’a pas la saveur de l’or mais je la prends quand même. C’était un peu inespéré avec 16/20. Je pense que c’est ma plus belle prestation en ski. Je n’ai pas fait une grosse performance sur le tir mais ça fait quand même une troisième place. Je suis content d’aller chercher une 9e médaille, une 4e sur ces Jeux Olympiques. C’était cool, après je m’en veux un peu car il y a trop d’erreurs sur le premier tir, j’aurais pu avoir beaucoup mieux. On a été un peu surpris par les rafales sur le premier tir mais ça reste une magnifique journée et une couleur de médaille que je n’avais pas encore. »

Côté français, ses coéquipiers terminent loin : Émilien Jacquelin 12e (14/20), Éric Perrot 20e (13/20), Fabien Claude27e (11/20). Cette médaille de bronze porte à 20 le total des récompenses tricolores à Milan-Cortina, dont 11 pour le seul biathlon. La prochaine compétition de référence pour Fillon Maillet : les Championnats du monde de biathlon, prévus à Lenzerheide (Suisse) en mars 2026.