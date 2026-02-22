Qui était Austin Tucker Martin, l'homme armé fan de Trump, tué à Mar-a-Lago ?

Un supporter présumé de Donald Trump abattu par le Secret Service dans la résidence même du président. À 21 ans, Austin Tucker Martin s’est introduit dans la nuit de samedi à dimanche au domaine de Mar-a-Lago, armé d’un fusil de chasse et d’un bidon d’essence. Le mobile reste inconnu.

Sa famille le décrivait comme un fervent admirateur de Donald Trump. C’est pourtant armé d’un fusil de chasse qu’Austin Tucker Martin, 21 ans, originaire de Carthage, en Caroline du Nord, a forcé dans la nuit de samedi à dimanche l’entrée nord du domaine de Mar-a-Lago, la résidence privée du président américain en Floride.

Vers 1h30 du matin, il profite de l’ouverture du portail pour laisser passer un autre véhicule et s’engouffre dans l’enceinte sécurisée. Deux agents du Secret Service et un adjoint du shérif du comté de Palm Beach l’interceptent immédiatement. Les agents lui ordonnent de poser son fusil et son bidon d’essence. Martin s’exécute pour le bidon, puis lève son arme en position de tir. Les forces de l’ordre font feu. Martin décède sur place. Aucun agent n’est blessé.

Publicité

Un profil qui contredit l’acte

Donald Trump ne se trouvait pas en Floride ce week-end — il séjournait à la Maison-Blanche avec Melania Trump, présent au dîner annuel des gouverneurs.

Porté disparu depuis plusieurs jours par sa famille en Caroline du Nord, Martin aurait quitté son domicile en direction du sud et se serait procuré le fusil en route — les enquêteurs appuient cette hypothèse sur la découverte de l’emballage de l’arme dans son véhicule. Son cousin Braeden Fields, 19 ans, exprime une stupéfaction totale : « Il ne ferait pas de mal à une fourmi. Il ne sait même pas se servir d’un fusil. » Fields insiste : toute la famille vote Trump.

Le FBI pilote désormais l’enquête, assisté du bureau du shérif de Palm Beach. Les agents collectent les images des caméras de surveillance des riverains et travaillent à l’établissement d’un profil psychologique. Aucun complice n’a été identifié, mais la piste d’une aide extérieure n’a pas été écartée.

La troisième alerte autour de Trump en moins de deux ans

L’incident prolonge une séquence de menaces directes contre le président américain. Le 13 juillet 2024, à Butler en Pennsylvanie, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, ouvre le feu depuis un toit lors d’un meeting de campagne. Une balle effleure l’oreille de Trump. Un spectateur est tué. Crooks est neutralisé dans les secondes qui suivent.

Deux mois plus tard, le 15 septembre 2024, c’est au Trump International Golf Club de West Palm Beach — à quelques kilomètres de Mar-a-Lago — que Ryan Wesley Routh, originaire de Greensboro en Caroline du Nord, se poste dans les buissons en embuscade, fusil semi-automatique au poing. Un agent du Secret Service le repère avant que Trump n’arrive à sa hauteur. Routh, condamné ce mois-ci à la prison à vie, venait lui aussi de Caroline du Nord — comme Austin Tucker Martin. Cette coïncidence géographique n’a pas échappé aux enquêteurs.

La directrice de communication de la Maison-Blanche Karoline Leavitt a qualifié Martin de « fou » sur X, sans autres précisions. Le FBI et le Secret Service ont refusé tout commentaire supplémentaire. L’enquête sur le mobile d’Austin Tucker Martin reste ouverte — les résultats de l’analyse de la scène et les conclusions du profil psychologique devraient orienter les prochaines communications officielles des autorités fédérales.