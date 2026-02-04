Record Guinness : le chef béninois Delphin Agbetogan veut battre le record de Keith Sonon

Le Bénin a récemment vibré au rythme d’un exploit culinaire. La cheffe Keith Sonon, surnommée « l’Amazone en cheffe », a captivé l’attention en lançant un marathon culinaire de quinze jours, du 1er au 15 décembre 2025, au Palais des Congrès de Cotonou. L’événement a été suivi par des personnalités politiques, dont le Président Patrice Talon. Le succès de ce marathon inspire aujourd’hui un nouveau défi : le jeune chef Delphin Agbetogan, surnommé le Guépard des fourneaux, entend relever le défi et dépasser cette performance.

Chef Delphin Agbetogan et la gastronomie moderne béninoise

À seulement 25 ans, Delphin Agbetogan a été initié à la cuisine dès l’adolescence et a commencé sa formation au centre Cordiam Calavi. Il a rapidement accumulé des certifications et expériences en hôtellerie-restauration, tant au niveau national qu’international. Après un passage formateur en Turquie et une expérience comme chef cuisinier à SOLUX Hôtel, il a su créer une cuisine qui conjugue techniques modernes et saveurs africaines.

Un marathon culinaire du 16 février au 12 mars 2026

Le défi de Delphin Agbetogan se déroulera du 16 février au 12 mars 2026 à Majestic Cinéma – ex Canal Olympia, Wologuédé de Cotonou. Pendant 25 jours sans interruption, il préparera un nombre impressionnant de plats. Cet événement ne se limite pas à un exploit personnel : il représente une opportunité de démontrer la discipline, la précision et le talent des chefs béninois tout en offrant au public une expérience gastronomique unique. Le choix du Canal Olympia comme lieu témoigne de l’ambition de transformer cette initiative en un rendez-vous populaire et accessible à tous.

Le chef Delphin Agbetogan se distingue comme le premier homme africain à viser le record Guinness du marathon culinaire, un exploit jusqu’ici tenté majoritairement par des cheffes et équipes féminines. Cette ambition le place sous les projecteurs internationaux, tout en soulignant l’émergence d’une nouvelle génération de talents masculins dans la gastronomie africaine.