Sénégal : Cartes d’identité, passeports et extraits de naissance exposés en ligne

L’affaire franchit un nouveau seuil. Après l’incident technique reconnu par l’administration au sein de la Direction de l’Administration et des Finances (DAF), des documents administratifs sénégalais se retrouvent désormais publiés sur le dark web. Cette situation suscite une vive inquiétude, tant par la nature des documents concernés que par les implications pour les citoyens.

Fuite massive de données sensibles

Les hackers ont publié plusieurs catégories de documents officiels. Parmi les fichiers mis en circulation figurent des actes et extraits de naissance, des copies de cartes nationales d’identité, des passeports, des certificats de résidence ainsi que des formulaires de demande de CNI déjà remplis.

Il ne s’agit plus de simples rumeurs en ligne. Les documents sont accessibles et présentés comme provenant de systèmes administratifs sénégalais. Leur contenu confirme qu’il s’agit de pièces complètes comportant des informations personnelles sensibles.

Incident technique DAF et arrêt de la production des cartes d’identité

Le 5 février 2026, l’administration reconnaît officiellement un incident technique ayant affecté le système de la DAF. Cet incident entraîne l’arrêt momentané du service de production des cartes nationales d’identité.

Dans son communiqué, l’administration assure que des mesures sont prises pour protéger les données et annonce l’ouverture d’une enquête. À ce moment, aucune mention d’une fuite massive n’est faite.

Aujourd’hui, la publication effective de documents administratifs établit que des données sensibles se retrouvent hors des circuits officiels. La coïncidence entre l’arrêt du service de production des CNI et la mise en ligne de ces fichiers place la question de la sécurité des systèmes administratifs au centre du débat.