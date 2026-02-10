Sénégal : décès d'un étudiant en médecine lors de heurts à l’Université Cheikh-Anta-Diop

La communauté universitaire sénégalaise est sous le choc après le décès d’un étudiant en deuxième année de médecine, survenu à Dakar à l’issue d’affrontements violents entre étudiants et forces de l’ordre. Le drame s’est produit sur le campus de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, principal pôle d’enseignement supérieur du pays, alors que des manifestations étudiantes étaient en cours. Une enquête officielle a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès, qui ravive les tensions déjà perceptibles au sein de l’institution.

Une mobilisation étudiante persistante autour des bourses universitaires au Sénégal

Depuis plusieurs mois, des mouvements de protestation rythment la vie académique à l’Université Cheikh-Anta-Diop. Au cœur des revendications figure le paiement d’arriérés de bourses, une question sensible pour de nombreux étudiants dépendant de ces allocations pour subvenir à leurs besoins quotidiens. La situation a progressivement cristallisé un climat de mécontentement, ponctué de rassemblements et de débrayages sur le campus.

Le jour du drame, une manifestation organisée à l’intérieur de l’université a dégénéré. Initialement centrée sur des revendications financières, elle a donné lieu à des heurts avec les forces de sécurité déployées sur place. Les échanges ont rapidement gagné en intensité, entraînant des scènes de violence qui ont profondément marqué les témoins. C’est à l’issue de ces affrontements que le décès de l’étudiant en médecine a été constaté, sans que les causes précises ne soient, à ce stade, officiellement établies.

Publicité

Avec près de 100 000 étudiants inscrits, l’Université Cheikh-Anta-Diop concentre une population jeune et diverse, confrontée à des défis structurels liés aux conditions d’étude, au logement et à l’aide sociale. Les revendications autour des bourses, loin d’être nouvelles, ont pris ces derniers temps une ampleur particulière, en raison de retards accumulés et de l’impact direct sur le quotidien des étudiants concernés.

Une enquête ouverte après les heurts

À la suite du décès, les autorités ont annoncé l’ouverture d’une enquête destinée à faire toute la lumière sur les événements survenus sur le campus. Les investigations devront notamment déterminer les circonstances exactes dans lesquelles l’étudiant a perdu la vie, ainsi que le déroulement précis des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Aucune conclusion officielle n’a, pour l’heure, été rendue publique.

Le drame a suscité une vive émotion au sein de la communauté universitaire, où étudiants et enseignants expriment à la fois leur tristesse et leur inquiétude. Plusieurs voix appellent à la retenue et à un retour au dialogue, alors que les manifestations se poursuivent dans certains secteurs de l’université. Les autorités universitaires et gouvernementales sont désormais attendues sur leur capacité à apporter des réponses concrètes aux revendications exprimées, tout en garantissant la sécurité sur le campus.