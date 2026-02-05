Starlink : Elon Musk pense à créer son smartphone pour diversifier ses sources de revenus

Depuis PayPal jusqu’à ses projets les plus récents, Elon Musk a bâti un empire technologique qui s’étend de l’automobile électrique avec Tesla à la conquête spatiale via SpaceX, en passant par l’interface cerveau-machine de Neuralink et l’intelligence artificielle avec xAI. Cette diversification constante caractérise la stratégie de l’entrepreneur milliardaire, qui explore désormais une nouvelle avenue : la téléphonie mobile par satellite sous la marque Starlink.

Fin janvier, interrogé sur son réseau social X au sujet d’un éventuel smartphone Starlink, Elon Musk n’a pas écarté cette possibilité. Cette réaction contraste avec sa position ferme concernant Tesla, pour laquelle il a affirmé qu’aucun smartphone ne verrait jamais le jour. La distinction est importante : si Tesla reste concentrée sur les véhicules électriques, Starlink pourrait représenter le vecteur idéal pour une incursion dans la téléphonie mobile.

Un smartphone connecté directement aux satellites Starlink

D’après Les numériques, le projet consisterait à lancer un terminal mobile directement relié à la constellation de satellites Starlink, offrant une connectivité Internet par satellite intégrée. Cette approche se démarquerait radicalement des smartphones traditionnels qui dépendent des réseaux cellulaires terrestres. L’appareil bénéficierait de la couverture mondiale assurée par les milliers de satellites déjà en orbite.

Publicité

L’intelligence artificielle occuperait une place centrale dans ce dispositif. Musk, qui développe des modèles d’IA via xAI et son chatbot Grok, envisage même d’installer des centres de données dans l’espace pour faire fonctionner ces technologies. Un smartphone Starlink spécialisé dans l’IA s’inscrirait logiquement dans cette vision globale, créant un écosystème cohérent entre connectivité satellitaire et puissance de calcul IA.

Starlink représente désormais la moitié des revenus de SpaceX

Les motivations financières de ce projet apparaissent clairement lorsqu’on examine les chiffres de SpaceX. Selon plusieurs sources proches des résultats financiers de l’entreprise, Starlink génère aujourd’hui entre 50 et 80 % des 15 à 16 milliards de dollars de profits annuels de SpaceX en 2025. Cette branche consacrée à l’accès Internet par satellite est devenue la principale source de revenus de la société spatiale.

Avec une éventuelle entrée en Bourse de SpaceX à l’horizon, diversifier les sources de revenus de Starlink prendrait tout son sens. Un smartphone permettrait d’élargir l’offre au-delà de l’abonnement Internet et de capter une clientèle supplémentaire. Le rachat de xAI par SpaceX, actuellement en cours, renforcerait cette stratégie en réunissant connectivité satellite et capacités d’intelligence artificielle sous une même entité.

La concrétisation de ce projet demeure incertaine. Le smartphone Starlink pourrait suivre la trajectoire du Trump Phone, annoncé mais jamais commercialisé. Toutefois, contrairement à d’autres rumeurs qui circulent régulièrement autour des entreprises de Musk, celle-ci bénéficie de déclarations publiques de l’entrepreneur lui-même, qui ne rejette pas l’idée. Entre ambition technologique et nécessité économique, le smartphone Starlink représente une pièce supplémentaire dans l’empire en constante expansion d’Elon Musk.