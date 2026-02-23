Tourisme : le Maroc séduit encore plus les Français pour 2026

Plus de 20 000 Français ont déjà réservé leurs séjours au Maroc pour l’été 2026. Une dynamique qui pourrait propulser le royaume bien au‑delà de ses performances passées.

Maroc, valeur sûre du tourisme international

Les chiffres de l’Association de Tour-Opérateurs en 2025 confirment l’attractivité continue du royaume. Avec 5,76 millions de visiteurs français, le Maroc représente près de 30 % des arrivées internationales. Chaque voyageur rapporte en moyenne plus de 1 000 euros, un indicateur solide pour l’économie locale. Les villes comme Marrakech, Fès ou Agadir restent des aimants pour les voyageurs, mêlant patrimoine, plages et désert.

Historiquement, le pays figure régulièrement dans les classements mondiaux des destinations prisées, talonnant la Turquie, l’Égypte et la Tunisie. Le secteur touristique a bénéficié d’investissements massifs dans les infrastructures hôtelières et les aéroports, améliorant le confort et la fluidité des déplacements. Selon l’Association de Tour‑Opérateurs, les réservations françaises pour mai à octobre 2026 dépassent déjà 20 000 passagers, un signal fort avant le pic estival.

Concurrence et positionnement

Malgré la poussée d’autres destinations méditerranéennes, le Maroc conserve sa place de première destination non européenne des Français pour l’été 2026. La hausse des réservations atteint 17,7 %, propulsant le royaume au quatrième rang mondial, derrière Grèce, Espagne et Italie.

« Le Maroc attire pour sa diversité et sa proximité, les Français reviennent chaque année », note un professionnel du secteur. La Tunisie, l’Égypte et la Turquie restent des concurrents sérieux, mais le royaume garde l’avantage sur le plan de la capacité d’accueil et de la stabilité perçue.

Le cap est fixé sur l’été 2026, période qui pourrait confirmer le Maroc comme destination incontournable pour les voyageurs hexagonaux et renforcer sa position sur le marché international.