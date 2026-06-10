Maroc : un Franco-Guinéen recherché par Interpol arrêté à l'aéroport de Casablanca

Un ressortissant français d’origine guinéenne a été arrêté à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca après son arrivée à bord d’un vol en provenance de Bruxelles. L’interpellation a eu lieu le 8 juin, ont indiqué les services de sécurité marocains rapportent des médias locaux, qui précisent que l’homme faisait l’objet d’une notice rouge diffusée par Interpol à la demande des autorités judiciaires guinéennes.

Âgé de 39 ans, le suspect est recherché dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés d’escroquerie, de détournement de fonds et d’abus de confiance. Son identité a été détectée lors des procédures de contrôle menées à son arrivée sur le territoire marocain.

Une recherche internationale signalée par Interpol

Selon les autorités marocaines, la vérification effectuée dans les bases de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a permis de confirmer que l’intéressé était visé par un mandat d’arrêt international émis par la justice guinéenne.

Les poursuites engagées contre lui concernent une affaire financière pour laquelle les autorités de son pays sollicitent sa localisation et son arrestation en vue d’une procédure judiciaire. Après son interpellation, les services compétents ont engagé les démarches prévues dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.

L’utilisation des notices rouges d’Interpol permet aux États membres de signaler des personnes recherchées afin qu’elles soient localisées et, lorsque la législation nationale le permet, arrêtées provisoirement dans l’attente d’éventuelles procédures d’extradition.

Une procédure d’extradition enclenchée

Les autorités marocaines ont indiqué avoir informé les services guinéens de cette arrestation par les canaux de coopération sécuritaire internationaux. Le suspect a été placé à la disposition du parquet compétent, chargé d’examiner les suites judiciaires de l’affaire.

Cette étape ouvre la voie à la procédure d’extradition prévue par les mécanismes de coopération entre États. Celle-ci doit permettre aux autorités judiciaires d’examiner la demande formulée par la Guinée et les éléments transmis à l’appui du dossier.

Plusieurs arrestations récentes de personnes recherchées

Cette interpellation intervient alors que les services de sécurité marocains poursuivent leurs opérations de recherche de personnes faisant l’objet de signalements internationaux. En mai 2026, les autorités marocaines avaient annoncé l’arrestation de plusieurs individus recherchés au niveau national et international dans le cadre de leur coopération avec Interpol.

Dans le dossier du ressortissant franco-guinéen, la prochaine étape dépendra de l’examen de la demande d’extradition et des décisions qui seront prises par les autorités judiciaires compétentes.