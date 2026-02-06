Travail des enfants au Bénin : la campagne nationale « Tolérance Zéro » relancée

Le mardi 3 février 2026, à la Maison des jeunes de Sèmè-Podji, le gouvernement a procédé au lancement officiel de la deuxième édition de la campagne nationale « Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence ». Cette initiative d’envergure nationale est portée conjointement par le ministère du Travail et de la Fonction publique et le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, notamment l’Unicef.

La cérémonie officielle s’est tenue sous la présidence d’Adidjatou Mathys, ministre du Travail et de la Fonction publique, aux côtés de Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, et de Mariam Djaouga Sacca, ministre conseillère aux Affaires sociales et au Travail. Plusieurs autorités administratives et locales ont également pris part à l’évènement, dont la préfète de l’Ouémé, Marie Akpotrossou, le maire de Sèmè-Podji, Jonas Gbenameto, ainsi que le représentant résident de l’Unicef au Bénin, Ousmane Niang.

La mobilisation a été élargie aux représentants du Bureau international du travail (BIT), aux membres du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, aux directeurs départementaux des ministères sectoriels, ainsi qu’aux représentants du Conseil national du patronat du Bénin et à de nombreux cadres de l’administration publique. Forces de sécurité, organisations de la Société civile, leaders communautaires, têtes couronnées, parents et enfants ont aussi activement pris part à cette action nationale.

À travers cette deuxième édition, le gouvernement entend intensifier la lutte contre le travail des enfants, notamment dans les mines et carrières, l’agriculture, les marchés, les chantiers de construction et les activités de rue. Cette campagne s’inscrit dans la continuité des réformes engagées ces dernières années, ayant contribué à faire reculer le phénomène de plus de 50% en 2014 à environ 19,9% en 2022.

En relançant « Tolérance Zéro », les autorités réaffirment leur volonté d’éradiquer toutes les formes de travail des enfants et de garantir à chaque enfant un avenir fondé sur l’éducation, la protection et la dignité, appelant à une mobilisation collective durable.