Trump qualifie Cristiano Ronaldo de « meilleur de tous les temps » et lance un appel

Le président américain a adressé ce samedi, un message personnel à la superstar portugaise via une vidéo TikTok. Trump exhorte Ronaldo à arriver rapidement aux États-Unis au moment où des rumeurs lient déjà le joueur au championnat américain.

La vidéo du Bureau Ovale

« Ronaldo, tu es le meilleur de tous les temps. Nous avons besoin de vous en Amérique. Allez, on a besoin de vous vite. » Trump énonce ces mots sans détour, dans un message qu’il qualifie lui-même de « GOAT à GOAT ». La vidéo s’enrichit de séquences générées par intelligence artificielle : le président et la légende du football portugaise, tous deux jouent ensemble au cœur du Bureau Ovale de la Maison-Blanche.

Le ton de Trump ne laisse aucune ambiguïté. Pas d’hésitation diplomatique. Juste une demande directe adressée à l’attaquant de 41 ans, formulée comme une nécessité nationale. « Nous avons besoin de vous », répète-t-il, comme pour appuyer la proposition.

Cette séquence vidéo s’insère dans une montée progressive d’admiration entre les deux figures publiques. Cristiano Ronaldo a participé en novembre à un dîner prestigieux à la Maison-Blanche aux côtés de Trump et du prince héritier saoudien. Trump n’a pas caché son enthousiasme, déclarant : « Vous savez, mon fils est un grand fan de Cristiano Ronaldo. Nous avons Ronaldo avec nous ici. Barron a pu le rencontrer et je pense qu’il respecte un peu plus son père maintenant. » Le lendemain, la Maison-Blanche relayait une photo des deux hommes légendée « TWO GOATS », accumulant 7,7 millions de réactions.

La MLS face au contrat saoudien

Depuis des mois, les rumeurs bruissent d’une possible arrivée de Ronaldo en Major League Soccer. Des spéculations alimentées par son statut de légende planétaire et l’appétit des franchises américaines pour les vedettes étrangères. Mais un obstacle demeure : son engagement auprès du club saoudien Al Nassr, signé pour 2,5 milliards de dollars.

Ronaldo se prépare surtout pour la Coupe du Monde 2026, que l’on sait désormais être son dernier tournoi international majeur. À 41 ans, le Portugais a lui-même déclaré que ce Mondial « sera définitivement » son ultime participation à ce niveau. Un calendrier qui laisse peu de fenêtres pour une transition vers la MLS à court terme.

L’appel de Trump n’en demeure pas moins spectaculaire. Il place la Maison-Blanche directement dans le débat sportif américain et expose les ambitions présidentielles de développer le football outre-Atlantique.