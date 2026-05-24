Mbappé répond aux sifflets par un but, mais la défiance des supporters reste entière

Kylian Mbappé a conclu la saison de Liga du Real Madrid sur un but, samedi 23 mai au Santiago Bernabéu, lors d’une victoire 4-2 face à l’Athletic Club lors de la 38e et dernière journée du championnat espagnol. L’attaquant français de 27 ans a inscrit le troisième but merengue à la 51e minute, reprenant une passe d’Álvaro Carreras pour tromper le gardien adverse d’une frappe dans le coin opposé. Il n’a pas suffi à apaiser une atmosphère hostile : une partie du public a copieusement sifflé Mbappé tout au long de la soirée.

42 buts, mais aucun trophée

Cette réalisation porte à 42 le total de buts inscrits par Mbappé en 44 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, ce qui en fait le meilleur buteur de l’effectif madrilène. Ces statistiques n’ont pas empêché le Real Madrid de terminer la saison sans titre : éliminé en Ligue des champions, battu en finale de la Supercoupe d’Espagne par le FC Barcelone, sorti en Coupe du Roi, le club termine à onze points du champion catalan en Liga. C’est la deuxième saison consécutive sans trophée majeur pour la Maison Blanche.

Mi-mai, en zone mixte, Mbappé avait écarté toute hypothèse de départ : « Je suis très heureux à Madrid. » Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé début mai que le Real Madrid n’envisage pas de vendre son attaquant, sous contrat jusqu’en 2029. La rumeur d’un transfert vers Chelsea, relayée par le média espagnol El Nacional après la nomination de Xabi Alonso sur le banc londonien, ne repose sur aucune confirmation officielle à ce stade.

Mourinho attendu, Mbappé vers Clairefontaine

La soirée marquait également la fin de mandat d’Álvaro Arbeloa comme entraîneur du Real Madrid. Selon la radio espagnole Onda Cero, José Mourinho serait sur le point d’être officialisé comme son successeur, un accord verbal portant sur deux ans ayant été évoqué. L’annonce formelle serait imminente.

Mbappé rejoint désormais le rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Son état physique — il avait manqué plusieurs rencontres en mai en raison d’une blessure au muscle semi-tendineux de la jambe gauche — sera surveillé de près par le staff médical des Bleus dans les prochains jours.